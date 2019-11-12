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Üniversiteliler interneti 'yalnız' oldukları için kullanıyor

Türkiye'de 26 üniversiteden 3 bin öğrenciyle yapılan araştırmaya göre, her iki üniversite öğrencisinden biri, kendisini yalnız hissettiği için interneti daha çok kullanıyor
 12 Kasım 2019 11:14
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Üniversiteliler interneti 'yalnız' oldukları için kullanıyor

- Türkiye'de 26 üniversiteden 3 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmada, her iki üniversite öğrencisinden birinin kendisini yalnız hissettiği için interneti daha çok kullandığı ortaya kondu.

Türkiye'de ve dünyada son zamanlarda artan internet kullanımı, yeni iletişim biçimleri ile bunların sosyal ve psikolojik etkilerini gündeme getiriyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Gülnar, öğrencilerin internet kullanım tiplerini ve ruh sağlığı ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan ve 26 üniversiteden 3 bin öğrencinin katıldığı bir alan araştırması yaptı.

Gülnar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmada öğrencilerin yoğun internet kullandıklarını tespit ettiklerini dile getirerek, şunları belirtti:

"Araştırmada üç grupta yani eğlence, iletişim ve bilgi arama maksatlı internet kullanım alışkanlığını ölçmeye çalıştık. Öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süresi 118 dakika çıktı. Yine iletişim amaçlı kullanım 224 dakika iken, eğlence amaçlı kullanımın da 180 dakika a olduğunu tespit ettik. Öğrencilerin bilgi amaçlı internet kullanım ortalaması ise 60 dakika. Bu maalesef acı bir tablo ama gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor."

- Her iki öğrenciden biri kendisini yalnız hissediyor

Gülnar, eğlence amaçlı olarak kişilerin video izlediğini, oyun oynadığını ve sosyal medya kullandığını anımsatarak, internet kullananlar içerisinde depresyon düzeyinin yüzde 44 olduğunu belirtti.

Araştırmaya katılan öğrencilerden yarıya yakının depresyondan uzak olmadığını tespit ettiklerini dile getiren Gülnar, şöyle dedi:

"Tam tersi şekilde de kişide depresyon hali mevcutsa interneti yoğun bir şekilde iletişim ve eğlence amaçlı kullanıyor. Bu döngü bu şekilde devam ediyor. Buradan 'internet öğrenciyi depresyona sokuyor' yargısına varmak yanlış olabilir. Ancak aralarında pozitif bir ilişki olduğu mutlaktır. Depresyon örneğinde olduğu gibi yaklaşık her iki öğrenciden birinin kendisini yalnız hissetmesinden dolayı interneti yoğun olarak kullandığını gördük. Yine pozitif ilişki olarak öğrencilerin, eğlence ve iletişim kurma maksatlı internet kullanımı arttıkça depresyon halinin arttığını ve kendisini yalnız hissettiğini anladık. Bu bizim için gerçekten düşündürücü ve üzücü bir durum."
Anadolu Ajansı
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