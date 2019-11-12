Bolu'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
|12 Kasım 2019 11:44
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Bolu merkezli 8 ilde yapılan gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzmançavuş, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınmış kurmay albay, askeri mahrem yapılanma içerisinde mahrem imam olarak faaliyette bulunduğu belirlenen 1 aktif öğretmen, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 3 sivil kişi ve örgüt içerisinde aktif faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ve örgüte ait eski bir kurumda çalışan 1 kişi olmak üzere 12 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ile bazı evrak ve dosyalara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmaları için Bolu'ya getirilirken, firari olan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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