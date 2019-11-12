Eskişehir'de FETÖ şüphelisi kadın yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kadın, Eskişehir'de gözaltına alındı
|12 Kasım 2019 11:48
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kadın, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan gözaltı kararı bulunan Büşra T'yi kent merkezindeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan ve KHK ile meslekten ihraç edilen hakim adayı Büşra T'nin emniyetteki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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