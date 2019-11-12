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Ara tatilde yola çıkacaklara 'lastik bakımı' uyarısı

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt:- "Güvenli sürüş ve güvenli bir trafik için gerekli şartlardan birisi de doğru lastiktir"- "Ara tatilde seyahate çıkacak sürücüler lastiklerinin hava basıncı, balans ayarları ve yedek lastik kontrollerini mutlaka yaptırmalı. Mutlaka bir uzman tarafından lastikler gözden geçirilmeli"
 12 Kasım 2019 11:47
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Ara tatilde yola çıkacaklara 'lastik bakımı' uyarısı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, güvenli sürüş ve trafik için gerekli şartlardan birisinin de doğru lastik olduğunu belirterek, "Ara tatilde seyahate çıkacak sürücüler lastiklerinin hava basıncı, balans ayarları ve yedek lastik kontrollerini mutlaka yaptırmalı. Mutlaka bir uzman tarafından lastikler gözden geçirilmeli." ifadelerini kullandı.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil kapsamında öğrencilerin 18-22 Kasım'da tatilde olacağını anımsattı.

Ara tatil kapsamında uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunan Kurt, güvenli sürüş ve güvenli bir trafik için gerekli şartlardan birisinin doğru lastik olduğunu vurguladı.

Kurt, "Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır. O da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki sevdiklerinizin hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ara tatilde seyahate çıkacak sürücülerin lastiklerinin hava basıncı, balans ayarları ve yedek lastik kontrollerini mutlaka yaptırması gerektiğini vurgulayan Kurt, lastiklerin bir uzman tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı.

Kurt, "Lastiklerin diş derinliği ölçtürülmeli. Yedek lastiğin sağlam olduğundan emin olunmalı. Diş, topuk, sırt kontrolleri mutlaka yaptırılmalı, yıpranma varsa önlem alınmalı. Lastiğiniz araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun lastik olmalıdır. Güvenli sürüş için aracınıza en uygun ve en doğru lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde kullanmalısınız." ifadelerini kullandı.

- "Kış lastiği hazırlıkları yapılmalı"

Erdal Kurt, meteoroloji yetkililerine göre, ara tatilde haftalık sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin beklendiğini aktararak, şu uyarılarda bulundu:

"Yağışların ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kış lastiği takvimi için kısa bir zaman kaldı. İklim, mevsim normallerinin üstünde seyretse de sürücülerimizin kış lastiği hazırlıklarını yapması ani değişikliklere hazır olması için önemli. Malum iklimsel değişikliklerden dolayı ani sıcaklık değişimlerine de tanık olabiliyoruz. Ortak trafikte kurallar ne gerektiriyorsa tüm sürücüler buna uymalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir."
Anadolu Ajansı
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