Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi Komisyon'da
Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı
|12 Kasım 2019 11:59
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alınıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.
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