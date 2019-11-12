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Güne ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Kasım 2019 12:07
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Güne ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,77605,7770
Avro6,36906,3700
Sterlin7,38507,4220
ANKARA
ABD Doları5,75005,8100
Avro6,32506,3950
Sterlin7,33607,4890
Anadolu Ajansı
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