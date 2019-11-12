Ankara Büyükşehir, işten attığı 10 kişiyi geri aldı
|12 Kasım 2019 12:39
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Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 17 Eylül 2019'da haksız yere işten çıkartılan 10 işçinin, 1 Kasım 2019 itibarıyla işlerine yeniden başladığını bildirdi.
Toruntay, sendika genel merkezinde yaptığı açıklamasına, haksız yere işçi ve memurların görevlerinden atılmayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek başladı.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKO, BELKA ve BUGSAŞ'ta bulunan 12 bin 500 üyeden 10'unun iş akdinin 17 Eylül'de feshedildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
"Sayın Mansur Yavaş ile bu 10 arkadaşımızın haksız yere işten işten atılmasına dair görüşme yaptık. Yavaş, haksız yere atılmaları durumunda, bu 10 işçi kardeşimizin tekrar işe başlayacağına dair söz verdi. Başkan Yavaş, sözünde durdu ve şu an iş kıyafetleriyle aramızda bulunan 10 kardeşimiz, 1 Kasım 2019'da tekrar işlerinin başına geçtiler."
Üyelerinin haklarını koruyacaklarını aktaran Toruntay, hep birlikte üretip ülke ekonomisine katkı yapmaya devam edeceklerini söyledi.
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