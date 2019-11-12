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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.799,00 lira oldu
 12 Kasım 2019 12:41
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.799,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,00271,20269,80270,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.786,001.807,001.778,001.799,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,15251,15246,00250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.745,001.765,001.738,001.758,00
Yarım Ziynet 873,00883,00869,00879,00
Çeyrek Ziynet 436,00451,00435,00440,00
Anadolu Ajansı
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