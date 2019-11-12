YLSY tercihleri alınıyor

2019 YLSY kapsamında sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercihi işlemleri 12 Kasım 2019 tarihinde başlayacak ve 17 Kasım 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Kontenjanlara yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri doğrultusunda ve YLSY puanı üstünlüğüne göre Bakanlığımız REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) yapılacaktır.

Sözlü sınav sonucunda YLSY puanı 70 ve üzeri olan adayların, 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu - Tercih Tablosunu dikkatle inceleyerek sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki kurum kontenjanlarını (tercih edilecek sadece bir kurum ve kontenjan/alan dahi olsa) tercih etmeleri gerekmektedir. Tercih yapmayan öğrenciler herhangi bir kontenjana yerleşemeyecektir.



Tercih İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:



YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunda yer alan Tercih Tablosunda (Tablo 1) sözlü sınava girdikleri "Lisansüstü Öğrenim Grubu" sütununun karşısında yer alan "Adına Öğrenim Görülecek Kurumlar" kontenjanlarından en fazla 30 (otuz) tercih yapabilecektir.

Adaylar YLSY puanı üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Bazı gruplar için kontenjan sayısından daha fazla aday 70 ve üzeri puan alarak başarılı olmuştur. Bu durumda daha yüksek puanlı adayların tercih haklarını kullanıp kullanmayacağı bilinmediğinden, başarılı olan adayların alanlarında var olan tercih haklarının tamamını kullanmaları tercih ettikleri kontenjana yerleştirilme ihtimallerini artıracaktır.

Adaylar, tercih edecekleri kurumların karşısında belirtilen alan, tamamlanacak öğrenim seviyesi ve ülke/ülkelerde lisansüstü öğrenim görmek zorundadırlar. Bu nedenle adayların, adına öğrenim görülecek kurum tercihi yaparken tercih edecekleri kurumun karşısında yer alan yurt dışında öğrenim görülecek alan, tamamlanacak öğrenim seviyesi ve öğrenim görülebilecek ülkeler sütunlarına da dikkat etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT! Tercih işlemine katılarak kurum kontenjanlarına yerleşen ancak bu haklarını kullanmayan adaylar, sonraki 3 (üç) YLSY döneminde başvuru yapamayacaktır. Bu nedenle 2019 YLSY kapsamındaki haklarını kullanmayı düşünmeyen adayların KURUM TERCİHİ YAPMAMALARI faydalarına olacaktır. Ayrıca bu durumdaki adayların, tercih işlemine katılmayarak gelecek planlarını YLSY Programına göre yapan diğer adayların önünü açmaları faydalı olacaktır.

2019 YLSY Kurum Tercihi İşlemleri Kılavuzu için (TIKLAYINIZ)

Adaylar;

1) Kurum tercihi işlemlerine ilişkin sorularını ylsy@meb.gov.tr e-posta adresi ile 0312 413 1870 ve 0312 413 1625 numaralı hatları kullanarak,

2) REBUS'a ilişkin teknik destek taleplerini rebus@meb.gov.tr e-posta adresini kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

Adaylara duyurulur.