1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte MİT'çiye 14 yıla kadar hapis istemi

Tekirdağ'da kendisini MİT elemanı ve üst düzey bürokratlarla yakın ilişkiler içerisinde bulunan biri olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı- Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Ferit İşler'in 47 FETÖ şüphelisi ve 4 ByLock kullanıcısı ile iletişiminin tespit edildiği belirtildi
 12 Kasım 2019 12:57
Yazdır
Sahte MİT'çiye 14 yıla kadar hapis istemi

Kendisini Milli istihbarat Teşkilatı (MİT) üyesi ve üst düzey bürokratlarla yakın ilişkiler içerisinde bulunan biri olarak tanıtarak insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ferit İşler hakkında "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık'' ve "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanığın 47 FETÖ şüphelisi ve 4 ByLock kullanıcısı ile iletişiminin tespit edildiği vurgulanan iddianamede, İşyer'in genellikle Namık Kemal Üniversitesinde akademisyen olmak üzere farklı meslek gruplarındaki FETÖ irtibatlı kişilerle görüştüğü kaydedildi.

Sanık Ferit İşler'in insanlara kendisini MİT Başkanı Hakan Fidan'ın teyzesinin oğlu olarak tanıtıp TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bilgisi dahilinde MİT tarafından Tekirdağ'da görevlendirildiğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın çevresindekilere vali, hakim, savcı ve devlet kurumlarında üst düzey tanıdıklarının olduğunu anlattığı kaydedildi.

- FETÖ soruşturmalarında para talebi

İddianamede, para karşılığı bazı işleri halledebileceğini söyleyen İşler'in, FETÖ'den soruşturma veya kovuşturma bulunan kişilerle de irtibata geçerek para karşılığında dosyaları lehlerine kapattırabileceği vaadinde bulunduğu belirtildi.

Sanığın bu minvalde insanlarda güven ortamı oluşturmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, bu suretle çevre edindiği kaydedildi.

İddianamede, sanık İşler'in müşteki S.G.Y'ye milletvekilliği adaylığı konusunda yardımcı olabileceğini söylediği, Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının iyi olduğunu söylediği aktarılarak, bu bağlantıları sayesinde milletvekili yapabileceğini söylediği müştekiden 100 bin lira istediği anlatıldı.

Müşteki S.G.Y'nin şüphelenmesi üzerine bu parayı vermediği belirtilen iddianamede, "Sanık Ferit İşler, kamu görevlileriyle ilişkisi olduğunu, onlar nezdinde hatırı sayıldığını ileri sürerek ve belli bir işin görüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat etmeye çalışmıştır. Ancak müştekinin parayı vermemesi nedeni ile elinde olmayan nedenlerden ötürü eylemini tamamlayamadığı ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Dosyayı Yargıtay'a götürme vaadi

Sanığın ayrıca hakkında Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesince "taksirle öldürme" suçundan mahkumiyet hükmü kurulan İ.Ç'ye de 100 bin lira karşılığında dosyasını Yargıtay Genel Kuruluna taşıyabileceğini iddia ederek vaatte bulunduğu belirtildi.

İddianamede, müşteki İ.Ç'nin elden 5 bin lira verdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın dosyayı Yargıtay Genel Kuruluna taşıyacak kişilerin parayı peşin istediğini yoksa taşımayacaklarını söylediğini, süre az olduğu için müştekinin sanık Ferit İşler'in banka hesap numarasına 100 bin lira havale ettiği, sonuç olarak dosyanın kurulda kabul edilmediği, devamında müştekinin sanığı aradığı ve sanığın müştekiyi oyalamaya başladığı anlaşılmıştır. Sanık Ferit İşler'in müştekiden aldığı 105 bin lirayı iade etmediği, devamında sanığın hakkında soruşturma başlaması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla müştekinin zararını kısmen gidermiştir. Bu suretle sanık Ferit İşler'in kamu görevlileriyle ilişkisi olduğunu, onlar nezdinde hatırı sayıldığını ileri sürerek ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, müştekiden 105 bin lira menfaat temin ettiği anlaşılmıştır."

Müşteki İ.Ç'nin sanığa 105 bin lira gönderdiği, yapmayı vadettiği işi yapmadığından dolayı sanıktan şikayetçi olduğu ifade edilen iddianamede, müştekinin sanıktan şikayetçi olduktan sonra sanığın 50 bin lira iade ederek İ.Ç'nin zararını kısmen karşıladığı anlatıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan birçok kişinin, sanığın kendisini "MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın teyzesinin oğlu olduğunu, Mustafa Şentop'un bilgisi dahilinde Tekirdağ'da MİT tarafından görevlendirildiğini, üst düzey MİT mensupları ile irtibatlı ve Ankara'da çok etkili olduğu" şeklinde tanıttığını anlattığı kaydedildi.

Sanık Ferit İşler ise iddianamede yer alan savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Böceklenmiş unları çuvallarken suçüstü yakalandılar
12 Kasım 2019 14:11		 Öğretmene cinsel istismardan tutuklama
12 Kasım 2019 13:56
Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi
12 Kasım 2019 13:53		 Nöbetten dönen Özlem hemşire kazada hayatını kaybetti
12 Kasım 2019 13:42
9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı
12 Kasım 2019 13:28		 9 kişinin öldüğü tren kazası davası 13 Ocak'ta başlayacak
12 Kasım 2019 13:12
Öğretmenini darp eden ortaokul öğrencisi serbest bırakıldı
12 Kasım 2019 12:06		 Manisa'da 6 gündür aranan muhtar kaçırıldığını iddia etti
12 Kasım 2019 11:15
Konya'da iki polisi yaralayan cezaevi firarisi Kayseri'de yakalandı
12 Kasım 2019 10:52		 Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı
12 Kasım 2019 09:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Öğrencilerin tehlike dolu okul yolu14:23 - TSK'ya 13 adet 'KORKUT' teslim edildi14:17 - Hollywood yıldızlarının hayran kaldığı köy büyük ilgi görüyor14:11 - Böceklenmiş unları çuvallarken suçüstü yakalandılar14:07 - Şeref Malkoç: KDK'ya başvurular 6 ay içinde neticeleniyor14:06 - Laborantlar, filli hizmet zammından yararlanabilir mi?14:04 - Akıllı saatlerdeki gizli tehlike13:56 - Öğretmene cinsel istismardan tutuklama13:53 - Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi13:49 - Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti
13:47 - Nejat İşler, Erdoğan'ın yeğeni mi? İlk kez açıkladı!13:45 - Altun: FETÖ konusunda Türk kamuoyu öfkelidir13:42 - Nöbetten dönen Özlem hemşire kazada hayatını kaybetti13:39 - Eski HSYK üyesi Berberoğlu'na, FETÖ'den hapis cezası13:36 - Yapay zekaya bağlı 143 yeni meslek geliyor13:32 - AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu13:28 - 9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı13:22 - Bakıcı şiddetinden tedirgin olan ailelere çözüm önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı
Öğretmenlere tren bileti ve kargoda '24 Kasım' indirimi
Öğrenci devamsızlıkları için MEB harekete geçiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ahmet hakan 1
son buluşmada bakılan noktalar 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
10 Kasım 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 5
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 4
meral akşener 2
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
ptt kargo 5
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam