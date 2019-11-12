Sahte MİT'çiye 14 yıla kadar hapis istemi

Kendisini Milli istihbarat Teşkilatı (MİT) üyesi ve üst düzey bürokratlarla yakın ilişkiler içerisinde bulunan biri olarak tanıtarak insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ferit İşler hakkında "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık'' ve "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanığın 47 FETÖ şüphelisi ve 4 ByLock kullanıcısı ile iletişiminin tespit edildiği vurgulanan iddianamede, İşyer'in genellikle Namık Kemal Üniversitesinde akademisyen olmak üzere farklı meslek gruplarındaki FETÖ irtibatlı kişilerle görüştüğü kaydedildi.

Sanık Ferit İşler'in insanlara kendisini MİT Başkanı Hakan Fidan'ın teyzesinin oğlu olarak tanıtıp TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bilgisi dahilinde MİT tarafından Tekirdağ'da görevlendirildiğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın çevresindekilere vali, hakim, savcı ve devlet kurumlarında üst düzey tanıdıklarının olduğunu anlattığı kaydedildi.

- FETÖ soruşturmalarında para talebi

İddianamede, para karşılığı bazı işleri halledebileceğini söyleyen İşler'in, FETÖ'den soruşturma veya kovuşturma bulunan kişilerle de irtibata geçerek para karşılığında dosyaları lehlerine kapattırabileceği vaadinde bulunduğu belirtildi.

Sanığın bu minvalde insanlarda güven ortamı oluşturmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, bu suretle çevre edindiği kaydedildi.

İddianamede, sanık İşler'in müşteki S.G.Y'ye milletvekilliği adaylığı konusunda yardımcı olabileceğini söylediği, Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının iyi olduğunu söylediği aktarılarak, bu bağlantıları sayesinde milletvekili yapabileceğini söylediği müştekiden 100 bin lira istediği anlatıldı.

Müşteki S.G.Y'nin şüphelenmesi üzerine bu parayı vermediği belirtilen iddianamede, "Sanık Ferit İşler, kamu görevlileriyle ilişkisi olduğunu, onlar nezdinde hatırı sayıldığını ileri sürerek ve belli bir işin görüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat etmeye çalışmıştır. Ancak müştekinin parayı vermemesi nedeni ile elinde olmayan nedenlerden ötürü eylemini tamamlayamadığı ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Dosyayı Yargıtay'a götürme vaadi

Sanığın ayrıca hakkında Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesince "taksirle öldürme" suçundan mahkumiyet hükmü kurulan İ.Ç'ye de 100 bin lira karşılığında dosyasını Yargıtay Genel Kuruluna taşıyabileceğini iddia ederek vaatte bulunduğu belirtildi.

İddianamede, müşteki İ.Ç'nin elden 5 bin lira verdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın dosyayı Yargıtay Genel Kuruluna taşıyacak kişilerin parayı peşin istediğini yoksa taşımayacaklarını söylediğini, süre az olduğu için müştekinin sanık Ferit İşler'in banka hesap numarasına 100 bin lira havale ettiği, sonuç olarak dosyanın kurulda kabul edilmediği, devamında müştekinin sanığı aradığı ve sanığın müştekiyi oyalamaya başladığı anlaşılmıştır. Sanık Ferit İşler'in müştekiden aldığı 105 bin lirayı iade etmediği, devamında sanığın hakkında soruşturma başlaması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla müştekinin zararını kısmen gidermiştir. Bu suretle sanık Ferit İşler'in kamu görevlileriyle ilişkisi olduğunu, onlar nezdinde hatırı sayıldığını ileri sürerek ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, müştekiden 105 bin lira menfaat temin ettiği anlaşılmıştır."

Müşteki İ.Ç'nin sanığa 105 bin lira gönderdiği, yapmayı vadettiği işi yapmadığından dolayı sanıktan şikayetçi olduğu ifade edilen iddianamede, müştekinin sanıktan şikayetçi olduktan sonra sanığın 50 bin lira iade ederek İ.Ç'nin zararını kısmen karşıladığı anlatıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan birçok kişinin, sanığın kendisini "MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın teyzesinin oğlu olduğunu, Mustafa Şentop'un bilgisi dahilinde Tekirdağ'da MİT tarafından görevlendirildiğini, üst düzey MİT mensupları ile irtibatlı ve Ankara'da çok etkili olduğu" şeklinde tanıttığını anlattığı kaydedildi.

Sanık Ferit İşler ise iddianamede yer alan savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.