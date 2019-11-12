Kadınlara zeka oyunu öğreterek Türkiye 3'üncüsü oldu

Muş'ta, kadınlara zeka oyunlarını öğretmek amacıyla hazırladığı "Ekip Arkadaşım Ailem" projesi ile Yarının Eğitimi Platformu tarafından organize edilen "Yarının Eğitimi Zirvesi"nde Türkiye üçüncüsü olan öğretmen Tuğba Harmankaya, sevincini kadınlarla paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı AR-GE biriminde görev yapan Harmankaya, Valiliğin de desteklediği proje kapsamında, kente 18 kilometre mesafedeki Nadaslık Köyü İlkokulundaki öğrencilerin annelerine zeka oyunlarıyla ilgili eğitim verdi. Kadınların öğrendikleri oyunları evde de eş ve çocuklarıyla oynamaya başlamasıyla köyde zeka oyunlarına olan ilgi arttı.

Harmankaya'nın, Yarının Eğitimi Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yarının Eğitimi Zirvesi"ne başvurduğu projesi, 485 başvuru arasından üçüncü seçildi.

- "Kadınlar projeye destek verdi"

İstanbul'da düzenlenen programda ödülünü alan Harmankaya, kentteki bir restoranda düzenlenen programda kadınlarla bir araya gelerek plaket verdi.

Harmankaya, AA muhabirine, merkeze bağlı Nadaslık İlkokulundaki öğrencilerin annelerine yönelik proje hazırladığını söyledi. Bu kapsamda 5 hafta boyunca annelere eğitim verdiğini anlatan Harmankaya, şunları kaydetti:

"Anneler de çocuklarına ve bir yetişkine zeka oyununu öğretti. Böylelikle ailelere evlerinde daha kaliteli zaman geçirmeleri için fırsat oluştu. İnternette 'Yarının Eğitim Zirvesi' ilanını gördüm ve başvurdum. Projeyle ilk 40 ve sonrasında da ilk 10 finalist arasına girdik. 2 Kasım Cumartesi günü bizi İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'ne davet ettiler. Orada ilk 10 finalist içerisinde üçüncü olduk. Ödülü aldıktan sonra Muş'a geldim. Ödülün asıl sahipleri olan annelere yönelik bir program düzenledim. Burada annelere plaket vererek mutluluğumuzu paylaştık."

Ödül töreninde ismini duyduğunda anneler adına çok heyecanlandığını belirten Harmankaya, "Projenin duyulmasını çok istiyordum. Kadınlar bu projeye destek verdi. Onların adına gidip böyle bir ödülü almak beni çok onurlandırdı. Çok büyük bir şey başardılar." dedi.

- "Tuğba öğretmen yolumuzu açtı"

Projeye destek veren annelerden Zübeyde Emiroğlu, Tuğba öğretmenin köye gelerek projeyi anlattığını ifade ederek "Biz de katıldık ve çok memnun olduk. Zeka oyunlarına alıştık. Baktık bize faydası çok, eşlerimize ve çocuklarımıza da öğrettik. Çok mutluyuz. Tuğba öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Tuğba öğretmen bize öncülük etti ve yolumuzu açtı." diye konuştu.