Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı
|12 Kasım 2019 13:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 17 Temmuz 2018'deki TBMM Grubunda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Nihal Cengiz katıldı.
Avukat Eker, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini kaydederek, "Kişilerin onur, şeref ve saygınlığının korunması hakkı ifade özgürlüğünün sınırıdır." dedi. Eker, davanın kabul edilmesini istedi.
Avukat Cengiz ise sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarında kaldığını savunarak, "Siyasi konumları nazara alındığında, taraflar en sert eleştirilere dahi katlanmak zorundadır." diye konuştu ve davanın reddini talep etti.
Hakim Hüseyin Konak, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 50 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun 17 Temmuz 2018'de partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu kaydedilerek, bir milyon lira manevi tazminat talep ediliyordu.
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