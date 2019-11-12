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9 kişinin öldüğü tren kazası davası 13 Ocak'ta başlayacak

Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili 10 sanığın yargılanmasına, 13 Ocak 2020'de başlanacak
 12 Kasım 2019 13:12
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9 kişinin öldüğü tren kazası davası 13 Ocak'ta başlayacak

13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanarak 10 kişi hakkında, 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme, duruşma için 13 Ocak 2020 tarihine gün verirken, tutuklu sanıklar tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey ile tutuksuz sanıklar YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın, ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yapacak.

DHA
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