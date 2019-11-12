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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.006,04 puan artarak 104.124,52 puan oldu
 12 Kasım 2019 13:14
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 artışla 104.124,52 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.006,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,93 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 105.000-105.500 bandının ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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