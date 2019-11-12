Sağlık Bakanlığı, Kasım-Aralık bölge hizmet gruplarını güncelledi
Sağlık Bakanlığı, Kasım-Aralık bölge hizmet gruplarını güncelledi
|12 Kasım 2019 13:15
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Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.
2019 Kasım-Aralık Bölge Hizmet Gruplarını görmek için TIKLAYINIZ
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