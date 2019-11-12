AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu
CHP'den AK Parti'ye geçen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması olay olan ancak Milas'ta belediye başkanlığını kaybeden Barış Saylak, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atandı
|12 Kasım 2019 13:32
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31 Mart seçimlerinden önce en dikkat çeken adaylardan biri de Barış Saylak'tı.
CHP'li olan Saylak, seçimler öncesinde AK Parti'ye geçmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan görüşmesinde; "Büyüksün Reisim, büyüksün" sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.
SEÇİMLERİ KAYBETTİ
Ancak Barış Saylak, yerel seçimlerde CHP'li Muhammet Tokat'ın arkasında kalarak seçimleri kaybetmişti.
MUĞLA TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ
Saylak, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atandı.
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