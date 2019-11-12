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Yapay zekaya bağlı 143 yeni meslek geliyor

Yakın gelecekte yapay zekaya bağlı olarak tespit edilen en az 143 yeni meslek ortaya çıkacağı belirtildi. Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Dr. Şebnem Özdemir, dijitalleşmeyle birlikte kazanılan bilgi ve deneyimlerin mesleklerde değişim yaratacağını söyleyerek, "Trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi, insan-robot ekip yöneticisi gibi meslekler geleceğin meslekleri olacak" dedi
 12 Kasım 2019 13:36
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Yapay zekaya bağlı 143 yeni meslek geliyor

Trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi, dijital terzi, dijital terapist, robo psikolog. Yakın gelecekte en çok konuşulan sektörler olarak karşımıza çıkacak. Hepsinin ortak özelliği yapay zeka. Bu dönüşümle içerisinde veri olmayan bir mesleğin bulunmayacağını ifade eden İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Dr. Şebnem Özdemir, dijitalleşmeyle birlikte kazanılan bilgi ve deneyimlerin mesleklerde değişim yaratacağını söyledi.

Yapay zekanın hayatımızda çok eskiden beri var olan bir kavram olduğunu kaydeden İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğr. Üy. Dr. Şebnem Özdemir, "Bu kavramın meslekler üzerindeki etkisini de son dönemde çok şiddetli şekilde hissediyoruz. Bunun nedeni ise mesleklerde daha kolay ve daha odaklanılabilir noktaları ortaya çıkarması. Yapay zeka bizim veriyi işlemedeki önemli bir aracımız. Dolayısıyla gelecekte içinde veri olmayan bir meslek bulunmayacak. Bunun için yapay zeka ile dolaylı ya da doğrudan desteklenmeyecek bir mesleğin varlığını söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Gelecekte adını hiç duymadığımız mesleklerin ortaya çıkacağını belirten Dr. Şebnem Özdemir şunları söyledi:

"Örneğin trol yuvası tespit uzmanı diye bir meslek gelecekte karşımızda olacak. Trollemek dediğimiz kavram bir kişinin sahte bir kimlikle sahte bir haber yayması üzerine kurulu, bir süre eğlenceli, bir süre zararlı olabilecek harekettir. Trol yuvası dediğimiz de ise 100 ila 200 kişi arasında değişen bir sayının organize ve planlı bir biçimde atak yapması, sosyal medyayı bu yönde manipüle etmesinden bahsediyoruz. Trol yuvası tespit uzmanı dediğimiz kişi, sosyal medyadaki grafiğin, etiketlemenin, insan yorumlarının, paylaşımların yaratmış olduğu değişimle oluşan dalgalanmayı gözlemleyecek, bu noktada tedbir alması için ilgili mercilere uyarıda bulunacak olan kişidir."

İNSAN-ROBOT ÇALIŞMASINI DÜZENLEYECEK MESLEK

Geleceğin dünyasında robotların ve insanların takımlar şeklinde çalışmasının beklendiğini ifade eden Dr. Özdemir, "İnsanlar bugün şirket içi süreçlerde takım olmakta sıkıntı yaşarken, bir robotla takım olmayı nasıl organize edecek? Takım olma işinde lider ve takipçisi şeklinde ya da eş-ortaklık modeli vardır. Bir robotla ortak olduğunuzda lider mi olacaksınız, onun lider olmasına izin mi vereceksiniz ya da sizinle eş pozisyonda olmasına mı müsaade edeceksiniz? Bu kurgunun oturmasında da insan-robot ekip yöneticisi diyeceğimiz yeni bir meslek türü yardımcı olacak. Ve bu meslek grubunun da yapay zekadan bağımsız olabileceğini düşünmek mümkün değil" dedi.

AKILLI EV TASARIMCISI

"Şu anda akıllı evlerin içeriğini seçebileceğiniz, evinizi akıllandırmakta derecelendirebileceğiniz pek çok teknoloji var" diyerek sözlerini sürdüren Dr. Özdemir, "Evinize bir teknoloji alacaksanız ve teknoloji bilginiz zayıfsa, evinizi donatırken kimden yardım isteyeceksiniz? Bu noktada da akıllı ev tasarımcıları devreye girecek. Bunun gibi adını henüz duymadığımız pek çok meslekten bahsedebiliriz. Ama bu mesleklerin tamamında ya veriyi işleyen, ondan anlam çıkartabilen, verinin gösterdiği yolda topluluğu, insanı, kurumu yönlendirebilen, yapay zekanın ürettiği çıktılara uygun kararlar üretebilen mesleklerden bahsediyor olacağız" şeklinde konuştu.

143 YENİ MESLEK GELİYOR

Geleceğin meslekleri bu kadarla sınırlı değil. Dr. Şebnem Özdemir ve Doç. Dr. Deniz Kılınç tarafından kaleme alınan "Geleceğin Meslekleri: Dijital Dönüşüm, Veri Bilimi, Yapay Zeka" isimli kitapta tam 143 tane meslek olduğu kaydedildi. Kitapta bu mesleklerin 27 tanesine geniş kapsamlı yer veriliyor. Bu mesleklerde yer almak isteyenlerin ne tür becerilere sahip olması gerektiği, bu meslekleri oluşturan noktaların neler olduğu da kitapta bulunuyor.
DHA
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