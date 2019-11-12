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Altun: FETÖ konusunda Türk kamuoyu öfkelidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: (FETÖ) ABD, 2016'da gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bu cephede anlamlı bir aksiyon almamıştır. Türk kamuoyu, bu konuda öfkelidir ve Türkiye sokaklarında insanlarla konuşursanız bunu hissedebilirsiniz
 12 Kasım 2019 13:45
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Altun: FETÖ konusunda Türk kamuoyu öfkelidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "ABD, 2016'da gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bu cephede anlamlı bir aksiyon almamıştır. Türk kamuoyu, bu konuda öfkelidir ve Türkiye sokaklarında insanlarla konuşursanız bunu hissedebilirsiniz"." ifadelerini kullandı.

Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinin en kritik toplantılarından biri olacağını belirtti.

Türkiye açısından görüşmede öne çıkacak başlıklara ilişkin Altun, "İki ülke ilişkilerinde çözülmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Bu konularda ilerleme kaydedilmemesi ve son iki yılda başka meselelerin de ortaya çıkmış olması, iki liderin kapsamlı değerlendirme ve tespitlerde bulunmasını gerektirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

S-400 için "Bu konudaki görüşümüzü birçok kez dile getirdik." diyen Altun, Türkiye'nin bir hava ve füze savunma sistemine acilen ihtiyacı olduğunu, bu konunun ilişkilerde zorluk çıkarmasını önlemek için potansiyel her çözümün ABD'ye sunulduğunu söyledi.

Altun, şöyle devam etti:

"Bu sistemin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilirliği konusunda bir endişe vardı ve bu konuyu bazı teknik görüşmeler yoluyla ele alma isteğimizi dile getirdik. İkincisi, neden Patriot sistemlerini almadığımızla ilgili sorular vardı. Aslında, onları da satın almaya çalıştık, ancak satış koşulları, özellikle teknoloji transferi gibi şartlarımızı yerine getirmiyordu. Ülkemizin jeopolitiği, birden fazla hava ve füze savunma sistemini gerektirmektedir. Ayrıca, Patriot sistemleri satın alabileceğimizi söylediğimizde, ABD S-400 sistemini satın almama şartını ekledi."

S-400'ün F-35'ler üzerinde risk olup olmadığı konusunda, Türkiye'nin ortak bir teknik çalışma grubu önerdiğini anımsatan Altun, Türkiye'nin F-35 projesinin ortağı olduğuna işaret ederek, bu savaş uçağının kabiliyetlerine gelebilecek potansiyel bir zararın, ABD'yi olduğu kadar Türkiye'yi de ilgilendirdiğini vurguladı.

Altun, "Ziyaretimiz sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın bu konuda dürüst bir görüşme gerçekleştireceklerinden eminim. İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin F-35 programının dışında tutulmasının gerek programa gerekse Türkiye-ABD savunma sanayisi ortaklığına yardımcı olmayacağını vurgulayan Altun, ABD'den gelecek olası yaptırımlar konusunda da "Böyle bir hareket tarzından çok çeşitli konulardaki Türkiye-ABD iş birliğini yok etmeye kararlı olanlar dışında hiç kimse kazançlı çıkmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Altun, Türkiye-ABD ortaklığının önemini anlamak için herkesin serinkanlı davranması ve daha uzun vadeli bir bakış açısı benimsemesi gerektiğine dikkati çekti.

ABD ile Suriye'de varılan mutabakat ve bundan sonrasına ilişkin Türkiye'nin beklentilerine ilişkin de Altun, her iki ülke ile varılan anlaşmaların Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırma hedefine ulaşması anlamında önem taşıdığına işaret etti. Buna karşın YPG'nin bölgede faaliyetini sürdürdüğüne değinen Altun, Türkiye'nin bu örgütten gelebilecek saldırı ve provokasyonlara cevap vermekten geri durmayacağının altını çizdi.

Trump'ın Suriye'deki petrol sahalarının korunacağı yönündeki mesajlarına da değinen Altun, "ABD'nin petrol sahalarını koruma ve gelirlerini YPG'ye aktarma kararı, uzun vadeli istikrarı ve bu bölgedeki farklı etnik ve dini grupların bir arada bulunmasını riske atmaktadır. Bu konunun detayları, Türkiye ve ABD Başkanları tarafından görüşülecektir." bilgisini verdi.

Altun, Türkiye açısından ziyaret bağlamında bir diğer gündem maddesinin de FETÖ olduğunu belirterek, "ABD, 2016'da gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bu cephede anlamlı bir aksiyon almamıştır. Türk kamuoyu bu konuda öfkelidir ve Türkiye sokaklarında insanlarla konuşursanız bunu hissedebilirsiniz." dedi.

Altun, ayrıca Türkiye'nin bu konuda müttefikinden destek beklediğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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