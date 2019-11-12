Nejat İşler, Erdoğan'ın yeğeni mi? İlk kez açıkladı!

LABORANTLAR, FİLLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANABİLİR Mİ? Laborantların filli hizmet zammından yararlanabilmesi için, 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu olması ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışması gerekmektedir. Bu iki şartın birlikte sağlanması gerekmekte olup, laborantlar iki şartı birden taşımadığı için fiili hizmet zammından yararlanamamaktadır.