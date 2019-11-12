Nejat İşler, Erdoğan'ın yeğeni mi? İlk kez açıkladı!
Ekşi Sözlük'e konuk olan ünlü oyuncu Nejat İşler, hakkında merak edilenlere yanıt verdi.
|12 Kasım 2019 13:47
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Ekşi Sözlük'e konuk olan ünlü oyuncu Nejat İşler, hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Ekşi Sözlük yazarlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la benzerliği ve akrabalık derecesiyle ilgili gelen sorular üzerine, İşler'in verdiği cevap dikkat çekti.
Oyuncu Nejat İşler, konuk olduğu Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Ekşi Sözlük yazarlarından gelen soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni misiniz, akrabalığınız var mı" sorusunu da yanıtladı. İşler, Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin "şehir efsanesi" olduğunu belirtti.
İşte İşler'in o sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde;
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