Öğrencilerin tehlike dolu okul yolu
|12 Kasım 2019 14:25
|Yazdır
Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde eğitim veren 4 farklı lisenin öğrencileri, okula ve evlerine gitmek için her gün hafriyat kamyonlarının da geçtiği yolda uzun süre yürümek zorunda kalıyor. Toplu taşıma araçlarında da tıka basa yolculuk yapan öğrencilerin zorlu ve tehlikeli yolcuğunu görüntüledi.
Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Sultangazi Anadolu Lisesi ve Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin bazıları öğrenci servisinin yanı sıra okula ve eve gidebilmek için toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazıları da her gün kilometrelerce yol yürüyor. Servis ücretlerini pahalı bulan, toplu taşıma araçlarının tıka basa dolu olmasından dolayı okula ve evlerine yürüyerek gitmeyi tercih eden öğrenciler otobüslerin seyrek geçtiğini söylediler. Yürüyüş sırasında bazı öğrencilerde otostop çekerek evlerine gidiyor. Hafriyat kamyonlarının da kullandığı yolda her gün otostop çekerek evlerine giden bazı öğrenciler ise toplu taşıma seferlerinin artırılmasını talep ediyor.
KAVGA EDEN ÖĞRENCİLER KAMERADA
Trafiğin en işlek olduğu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde zaman zaman öğrenciler arasında tekmeli yumruklu kavgalar yaşanıyor. Akan trafiğin içinde kavga eden öğrenciler kendi canlarını tehlikeye atarken, sürücülere de zor anlar yaşatıyorlar. Kavga eden öğrencileri ise yoldan geçen sürücüler araya girerek ayırıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine 'tamirat-tadilat' yardımı
12 Kasım 2019 16:07
|Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi
11 Kasım 2019 14:57
|Meslek liseleri 10 ayda 217 milyon lira gelir elde etti
11 Kasım 2019 11:44
|Samsun'da ortaokuldaki kan bağışı kampanyasında rekor
10 Kasım 2019 22:40
|Mezun olduğu liseye müdür oldu
10 Kasım 2019 16:10
|Geleceğin radyo ve televizyoncuları bu okulda yetişiyor
10 Kasım 2019 16:02
|Lise öğrencileri hurdalardan mini traktör imal etti
09 Kasım 2019 15:44
|Manisa'da ara tatilde ödev yok, sosyal faaliyet var
09 Kasım 2019 15:43
|Otizmli öğrenci velilerinden muhtara suç duyurusu
09 Kasım 2019 08:31
|Servisin öğrenciyi ezdiği okulda, öğrenciler okula gelmedi
08 Kasım 2019 11:42