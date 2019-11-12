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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
 12 Kasım 2019 14:32
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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Kenan Kaplankıran ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A4" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak sanığın üzerinde atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Kenan Kaplankıran ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kenan Kaplankıran'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis olmak üzere 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 19 bin 440 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.
Anadolu Ajansı
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