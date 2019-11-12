FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis
|12 Kasım 2019 14:32
|Yazdır
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Kenan Kaplankıran ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, sanığın veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A4" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak sanığın üzerinde atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık Kenan Kaplankıran ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını öne sürdü.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Kenan Kaplankıran'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis olmak üzere 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 19 bin 440 lira adli para cezasına çarptırdı.
Sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor
12 Kasım 2019 15:55
|İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
12 Kasım 2019 14:41
|Denizli'de terör operasyonları: 19 şahıs yakalandı
12 Kasım 2019 13:18
|'Islak imza'da kumpas davasında sanık talepleri reddedildi
12 Kasım 2019 13:05
|HSYK eski üyesi Özçelik hakkında verilen HAGB kararına itiraz
12 Kasım 2019 12:58
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 71. gününde
12 Kasım 2019 12:31
|Eskişehir'de FETÖ şüphelisi kadın yakalandı
12 Kasım 2019 11:48
|Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
12 Kasım 2019 11:47
|Bolu'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
12 Kasım 2019 11:44
|3 yılı geride bırakan darbe soruşturmaları 'Pensilvanya' aldatmacalarını deşifre etti
12 Kasım 2019 11:18