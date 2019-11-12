1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'ten işaret dilinde dini kavramlar sözlüğü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: İşitme engelliler için İslam dünyasında ilk defa işaret dilinde dini kavramlar sözlüğünü hazırladık ve bastırdık. Web sayfamızda videosu da var. Yine zihinsel ve bedensel engelliler için yaptığımız çalışmalar var
 12 Kasım 2019 14:35
Yazdır
Diyanet'ten işaret dilinde dini kavramlar sözlüğü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işitme engelliler için İslam dünyasında ilk defa işaret dilinde dini kavramlar sözlüğünü hazırladıklarını ve bastırdıklarını belirterek, "Web sayfamızda videosu da var. Yine zihinsel ve bedensel engelliler için yaptığımız çalışmalar var." dedi.

Erbaş, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ve din görevlileri ile birlikte kent merkezinde bulunan Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelliler Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Burada görme engellilerle bir süre sohbet eden Erbaş, görme engellilerin kursta din ve Kur'an-ı Kerim eğitimi aldıklarını söyledi.

Engellilere seslenen Erbaş, şöyle konuştu:

"Her Müslüman için gerekli olan şeyleri yapıyorsunuz. Engelli kardeşlerimizin ilimden istifade edebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerekli ortamları hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde şu an itibarıyla 2 bin 500 kadar sizin gibi kardeşimiz bu eğitimi alıyor. Braille alfabesi ile sizlerin okuyabileceği Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler kitap ve materyallerini hazırlamaya çalıştık. Sizlere rehberlik eden hocalarınız var. Bu hocalarınız Braille alfabesi konusunda eğitim aldılar. İşitme, zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimiz var. Toplamda 2 bin 500 engelli kardeşimize Kur'an kurslarında hizmet vermeye çalışıyoruz. İmkanlarımız ne kadar çok olursa bizler de sizler için o kadar destek olacağız. Bunun için Rabb'imize dua ediyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Bu bir fırsattır. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz."

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbaş, engellilerin kendileri için değerli olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak onların eğitimi noktasında yaptıklarının gerçekten çok önemli çalışmalar olduğunu vurguladı.

Görme engelliler için Braille alfabesiyle ilgili hem kitap çalışması hem Kur'an-ı Kerim hem de materyal çalışmaları yaptıklarını anlatan Erbaş, "İşitme engelliler için İslam dünyasında ilk defa işaret dilinde dini kavramlar sözlüğünü hazırladık ve bastırdık. Web sayfamızda videosu da var. Yine zihinsel ve bedensel engelliler için yaptığımız çalışmalar var. Hizmet içi eğitimler vererek hocalar yetiştiriyoruz." dedi.

Bugün Adıyaman'da Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelliler Kur'an Kursunu ziyaret ettiklerini anımsatan Erbaş, "Kursun ismi de çok anlamlı ve manidar. Abdullah Bin Ümmü Mektum, Hazreti Muhammed'in görme engelli müezzinidir. Dolasıyla buradaki Kur'an kursumuzda hem kadın hem de erkek kardeşlerimize birer sınıf açılmış, çok güzel eğitim veriliyor. Ben bu eğitimlerin artmasını istiyorum." diye konuştu.

- "Aksaray'da meydana gelen üzücü olay bir daha inşallah tekrarlanmaz

Bir gazetecinin Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin "neler söyleyeceksiniz" sorusu üzerine Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Aksaray'da meydana gelen üzücü olay bir daha inşallah tekrarlanmaz. Orada engelli kardeşlerimiz, özellikle otizmli kardeşlerimiz için yapılan çok olumsuz bir hareket oldu. Biz bunu kınıyoruz. Yani gerçekten çok üzücü. Engeli ne olursa olsun o kardeşlerimize bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Daha fazla onlara destek olmamız gerekiyor. Onlara sahip çıkmak bu bizim için yüce Rabb'imizin vermiş olduğu vazifelerden birisidir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Peygamber efendimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla bu olayın bir daha tekerrür etmemesi en büyük arzumuzdur. Bütün engelli kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Polis Zinde Vatandaş Güvende'
12 Kasım 2019 15:00		 İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın sığınmaevi açacak
12 Kasım 2019 14:52
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin yeni yılda açılması hedefleniyor
12 Kasım 2019 14:36		 Sağlık Bakanlığı, Kasım-Aralık bölge hizmet gruplarını güncelledi
12 Kasım 2019 13:15
Uzungöl tıraşlanacak
12 Kasım 2019 13:07		 Ankara Büyükşehir, işten attığı 10 kişiyi geri aldı
12 Kasım 2019 12:39
Sağlık hizmetleri sunucularının basamaklandırılması genelgesi
12 Kasım 2019 10:44		 3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
12 Kasım 2019 09:40
Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtılıyor
11 Kasım 2019 20:19		 Hac ön kayıtları başladı
11 Kasım 2019 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - İstanbul için korkutan uyarı! Akşamları maskesiz çıkmayın16:12 - Eski İngiliz askeri görevlisinin ölümünde soruşturma sürüyor16:10 - Hazine 9,7 milyar lira borçlandı16:07 - Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine 'tamirat-tadilat' yardımı16:00 - Fitch, Türk bankalarının görünümünü yükseltti15:57 - Ulusal Akademik Ağ'ın sitesi çöktü! Birçok üniversite internetsiz kaldı15:55 - Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor15:50 - Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı15:46 - Öğretmenler sokak hayvanlarının 'can dostu' oldu15:43 - TBMM Genel Kurulu toplandı
15:41 - Eczacıdan çocuğa hayat kurtaran müdahele15:37 - Uzmanından 'pilleri çocuklardan uzak tutun' uyarısı15:29 - TBMM'de, Bakana alkış krizi15:20 - THY, ekimde 6,6 milyon yolcu taşıdı15:16 - Tüketiciler Birliğinden 'ekspertiz ücreti faturası' için suç duyurusu15:12 - TBMM Komisyonu, otizmli çocukların 'yuhalandığı' okulda15:00 - 'Polis Zinde Vatandaş Güvende'14:56 - 'Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler bu sektörde hemen iş bulabilir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu
Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı
Öğretmenlere tren bileti ve kargoda '24 Kasım' indirimi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
aile sigortası 2
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 5
10 Kasım 1
ayık olmak 2
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
dindar bir gençlik istiyorum 1
su kuyusu 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam