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İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin yeni yılda açılması hedefleniyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Başakşehir Şehir Hastanesi, 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastanenin 2020 yılının Haziran ayı sonunda bitirilmesi hedefleniyor
 12 Kasım 2019 14:36
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İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin yeni yılda açılması hedefleniyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin 2020 yılı Haziran ayı sonunda açılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yerlikaya, Başakşehir Şehir Hastanesinin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden brifing alan Yerlikaya'ya İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rönesans Yatırımlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, hastanenin inşaatının 20 Ekim 2017'de başlandığını hatırlattı.

Hastanenin, Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edildiğini belirten Yerlikaya, hastanenin 2 yılda yüzde 78'inin tamamlandığını söyledi.

Tamamlandığında ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle "Dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası" olacağına dikkati çeken Yerlikaya, "Deprem dayanıklılığı açısından fevkalade güçlü bir yapı olarak karşımızda duruyor." dedi.

Başakşehir Şehir Hastanesinin, 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olacağını ve günde 23 bin 600 hastaya hizmet vermesinin beklendiğini dile getiren Yerlikaya, "Başakşehir Şehir Hastanesi Projesi, 2020 yılının Haziran ayında bitirilmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Yerlikaya, hastaneye ulaşım konusunda da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Yapımı devam eden bir Şehir Hastanesi metro istasyonu var. Bu istasyonun uzunca bir zamandan beri yapılamadığı bilgisi verildi. Aynı zamanda Başakşehir şehirler arası yol ve otoban bağlantılarıyla ilgili yapılması gereken, aksayan bazı gelişmelerden bahsedildi. Valilikte pazartesi gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir Belediyesi, Rönesans Yatırımlar Grubu, yol ve metro inşaatını yapan firmalarla oturacağız, koordinasyon ve eş güdüm gereken neler varsa onları masaya yatıracağız. İstanbullu hemşehrilerimizin bu güzel sağlık yatırımına zamanında ulaşım ağı ile sorunsuz bir şekilde hizmete kavuşması en büyük arzumuz."

İstanbul Valisi Yerlikaya, bir gazetecinin "Eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı James Gustaf Edward Lemesurier'ın ölümüne ilişkin son gelişme nedir?" sorusuna "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz, çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım yeni bir açıklama yapacak durum olduğu zaman sizlerle bunu mutlaka paylaşacağız." yanıtını verdi.

Vali Yerlikaya, şantiyede çalışan işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı
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