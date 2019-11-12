İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın sığınmaevi açacak
|12 Kasım 2019 14:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık, kadın sığınmaevi açacaklarını bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, IMI Conferences tarafından İstanbul'da düzenlenen 15. Türkiye Çağrı Merkezi Günlerinde konuşan Saltık, çalışma ve projeleri hakkında bilgi verdi.
İBB'nin sosyal yardımlarına değinen Saltık, kadınların statülerini geliştirip, hayata tutunmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Saltık, "Önümüzdeki günlerde bir kadın sığınmaevi açacağız. Özellikle çocuklarımıza ve kadınlarımıza yaklaşımımız bizim yerel yönetim anlayışımızın en önemli iki unsurudur. Bu konularda oldukça fazla çalışma yapıyoruz, yapacağız. Amacımız insan odaklı, kadına, çocuğa, hayvan dostlarına, engellilere ve yaşlılara dost bir belediye olmaktır." ifadelerini kullandı.
Saltık, göç ve mülteci konularının da hassasiyet gösterdikleri alanlardan biri olduğunu anlatarak, bu alanlarda da çalışma yapacaklarını kaydetti.
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