1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın sığınmaevi açacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık, kadın sığınmaevi açacaklarını bildirdi
 12 Kasım 2019 14:52
Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın sığınmaevi açacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık, kadın sığınmaevi açacaklarını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, IMI Conferences tarafından İstanbul'da düzenlenen 15. Türkiye Çağrı Merkezi Günlerinde konuşan Saltık, çalışma ve projeleri hakkında bilgi verdi.

İBB'nin sosyal yardımlarına değinen Saltık, kadınların statülerini geliştirip, hayata tutunmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Saltık, "Önümüzdeki günlerde bir kadın sığınmaevi açacağız. Özellikle çocuklarımıza ve kadınlarımıza yaklaşımımız bizim yerel yönetim anlayışımızın en önemli iki unsurudur. Bu konularda oldukça fazla çalışma yapıyoruz, yapacağız. Amacımız insan odaklı, kadına, çocuğa, hayvan dostlarına, engellilere ve yaşlılara dost bir belediye olmaktır." ifadelerini kullandı.

Saltık, göç ve mülteci konularının da hassasiyet gösterdikleri alanlardan biri olduğunu anlatarak, bu alanlarda da çalışma yapacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Polis Zinde Vatandaş Güvende'
12 Kasım 2019 15:00		 İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin yeni yılda açılması hedefleniyor
12 Kasım 2019 14:36
Diyanet'ten işaret dilinde dini kavramlar sözlüğü
12 Kasım 2019 14:35		 Sağlık Bakanlığı, Kasım-Aralık bölge hizmet gruplarını güncelledi
12 Kasım 2019 13:15
Uzungöl tıraşlanacak
12 Kasım 2019 13:07		 Ankara Büyükşehir, işten attığı 10 kişiyi geri aldı
12 Kasım 2019 12:39
Sağlık hizmetleri sunucularının basamaklandırılması genelgesi
12 Kasım 2019 10:44		 3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
12 Kasım 2019 09:40
Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtılıyor
11 Kasım 2019 20:19		 Hac ön kayıtları başladı
11 Kasım 2019 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:12 - Eski İngiliz askeri görevlisinin ölümünde soruşturma sürüyor16:10 - Hazine 9,7 milyar lira borçlandı16:07 - Meslek liselilerden ihtiyaç sahiplerine 'tamirat-tadilat' yardımı16:00 - Fitch, Türk bankalarının görünümünü yükseltti15:57 - Ulusal Akademik Ağ'ın sitesi çöktü! Birçok üniversite internetsiz kaldı15:55 - Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor15:50 - Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı15:46 - Öğretmenler sokak hayvanlarının 'can dostu' oldu15:43 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:41 - Eczacıdan çocuğa hayat kurtaran müdahele
15:37 - Uzmanından 'pilleri çocuklardan uzak tutun' uyarısı15:29 - TBMM'de, Bakana alkış krizi15:20 - THY, ekimde 6,6 milyon yolcu taşıdı15:16 - Tüketiciler Birliğinden 'ekspertiz ücreti faturası' için suç duyurusu15:12 - TBMM Komisyonu, otizmli çocukların 'yuhalandığı' okulda15:00 - 'Polis Zinde Vatandaş Güvende'14:56 - 'Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler bu sektörde hemen iş bulabilir'14:54 - 'Tank Palet Fabrikası ihalesini ne zaman nerede yaptın?'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu
Genç öğretmen, PKK, FETÖ, yalanıyla yüzbinlerce TL borçlandırıldı
Öğretmenlere tren bileti ve kargoda '24 Kasım' indirimi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aile sigortası 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 5
5'e razıydık 2
meral akşener 2
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 4
pubg 2
10 Kasım 1
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Başak İnşaat 3 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam