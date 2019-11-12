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'Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler bu sektörde hemen iş bulabilir'

TASEV Yönetim Kurulu Başkanı Tan Erdoğdu: Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin hemen hepsi sektörde iş bulabilir. Sektörün zaten yoğun talebi var. Aslında ülkede sektörün talebini karşılayacak sayıda meslek lisesi, meslek yüksek okulu ya da lisans bölümü yok
 12 Kasım 2019 14:56
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'Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler bu sektörde hemen iş bulabilir'

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Yönetim Kurulu Başkanı Tan Erdoğdu, ayakkabı sektöründe toplam konkordato yapan firmaların sektörün yüzde 5-6'sını geçmediğini belirterek, "Daha önemli meselelerimiz var. Türkiye ayakkabı sektörü 7 milyar dolarlık bir değer üretiyor. Bugün 450 milyon çift ayakkabı üretiyoruz." dedi.

Erdoğdu, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin pazar payını Avrupa'daki orta segment pazarı hedefleyerek artırabileceğini anlattı.

Ayakkabı sektörünün ihracatını ilk 9 ayda yüzde 6 artırdığını dile getiren Erdoğdu, "Yıl sonunda bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 7 artışla kapatacağını düşünüyoruz. Türkiye'deki ayakkabı üreticisi ihracatın önemini çok iyi biliyor, farkında. Ayakkabı sektörümüz, birim başına üretim kapasitemiz daha büyük ölçeklere ulaştığı zaman daha büyük sıçramalara imza atacaktır." diye konuştu.

Erdoğdu, Türkler için modanın beşiği Milano ve Paris iken, Orta Doğu ve Arap dünyası için modanın beşiğinin İstanbul olduğuna işaret ederek, "Bunu avantaja çevirmek durumundayız. İstanbul Shopping Fest'i tekrar ses getirecek şekilde ele almak gerekiyor. Bunun tüm sektörlere çok fazla etkisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "300 bin kişiye istihdam sağlıyoruz"

TASEV Yönetim Kurulu Başkanı Tan Erdoğdu, Türkiye'de ayakkabı üreten yaklaşık 12 bin işletme bulunduğunu ve bunların çoğunun KOBİ olduğunu aktararak, "Yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlıyoruz." dedi.

Erdoğdu, istihdamla ilgili desteklerden ayakkabı sektörünün yararlanması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin hemen hepsi sektörde iş bulabilir. Sektörün zaten yoğun talebi var. Aslında ülkede sektörün talebini karşılayacak sayıda meslek lisesi, meslek yüksek okulu ya da lisans bölümü yok. Gençler meslek olarak operatör olmaktansa güvenlik görevlisi olmayı tercih ediyor. Bu toplumsal olarak değerlendirilmeli. Almanya'nın endüstriyel gücünün arkasında meslek liseleri geliyor.

Bunu es geçmemek lazım. Toplam konkordato yapan firmalar sektörün yüzde 5-6'sını geçmiyor. Daha önemli meselelerimiz var. Türkiye ayakkabı sektörü 7 milyar dolarlık bir değer üretiyor. Bugün 450 milyon çift ayakkabı üretiyoruz. 7-8 mağaza 450 milyon çiftlik üretimi doldurmuyor. Bu tarafından bakmak lazım. Bu firmaların sattığı ayakkabı sayısı Türkiye ayakkabı sektörü ortalamasının çok altında yer alıyor. Elbette değer üreten ve popüler markalar, onların zarar görmesini istemeyiz."

- "Konkordato çözülebilecek bir problem"

Tan Erdoğdu, Türkiye ayakkabı sektörünün konkordatodan çok önemli bir ders çıkarması gerektiğini belirterek, "Konkordato; 'finansal yönetimde hata yaptım, bir durup şu hataya bakmak istiyorum' demektir. Firmaların çoğunluğu faaliyetlerine devam ediyor. Yakın zamanda işleri yoluna sokacaklarını düşünüyorum. Sektörün içindeki üreticiye, yan sanayi üreticisine zarar verdiler." şeklinde konuştu.

Erdoğdu, ayakkabı sektörünün, ayakkabı yan sanayi ürünlerine mortgage yapmaya son vermesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayakkabı yan sanayi üreticisi, bitmiş ayakkabısını 15-16 ay vadeyle satmaya başladı. Bir hızlı tüketim emtiasında bir takvim yılını aşan vade kabul edilebilir değildir. Sektör aslında taşıyamacağı riski almıştı. Bu balon patladı. Ayakkabı sektörü umarım ertelediği reformu yapar. Kasaya parasını koymadığınız ürün satışından elde edeceğiniz gelirin vergilerini ödüyorsunuz. O parayı alıp almayacağınız hala belli değil."

Türkiye'nin ticaret endüstri kollarında beyaz bir sayfa açması gerektiğini dile getirerek, "Konkordato çözülebilecek bir problem. Türkiye'nin önünde büyük bir potansiyel var." dedi ve şirketlerin reform yapması, devletin desteğini artırması ve ölçek ekonomisini büyütüp AB pazarında hegemonya kurması gerektiğini vurgulayarak her alanda dijitalleşme çağının ancak ödemede 1940'ların yaşandığının altını çizdi.

Erdoğdu, konkordato ilan eden firmaların değil konkordaton zarar gören firmaların hakkının da korunması gerektiğini anlattı.

Sektörün tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını artırdığını vurgulayan Erdoğdu, "Minimum 950 milyon dolar, son 2 ay içerisinde iyi bir performans gösterirse 1 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalaması ve ayakkabı ihracatında yeni bir rekora imza atması mümkün." ifadelerini kullandı.

Perakendedeki küresel oyuncuların ülkeye yatırımlarının artacağı öngörüsünde bulunan Erdoğdu, "Çünkü sektör bunun farkındalığında. Son yıllarda önemli dünya markalarının Türkiye'de üretim yaptırmaya başlamasıyla beraber birçok üretici hem yeni yapmanın hem de bu yatırımları birleşerek yapmanın fırsatını kolluyor. Sektör bu kırılma noktasını aşarsa yeni ve büyük yatırımlarla Avrupa'daki ihracat pastasından daha çok pay alacaktır. Güvenin oturması için biraz daha zamana ihtiyacımız var. 2020 yılında sektörlerin kaybedilen güvenleri daha çok yerine oturacak." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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