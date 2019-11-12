THY, ekimde 6,6 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) ekim ayında taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,9 artarak 6,6 milyon oldu.

THY Basın Müşavirliği açıklamasında ekim ayı doluluk oranının yüzde 83,3, dış hat doluluk oranının yüzde 82,9, iç hat doluluk oranının yüzde 86,2 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Aynı dönemde kargo ve posta hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 8'lik, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 9,7'lik önemli bir artış gerçekleşti. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin ekim ayına göre yüzde 8,8 artarak, yılbaşından bu yana gerçekleşen en yüksek artış rakamı oldu. Ekim ayında önemli bölgelerimizden Orta Doğu ve Uzak Doğu yolcu sayılarımız çift haneli büyüyerek sırasıyla yüzde 11,5 ve yüzde 11,4 arttı."

10 aylık rakamlara da yer verilen açıklamada, "2019 yılının ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim 2019 döneminde yüzde 81,6 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,4 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 4,3'lük bir artış yaşandı." denildi.

10 ayda kargo ve posta taşımasının da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,3 artarak 1,3 milyon tona ulaştığı kaydedildi.