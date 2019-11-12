TBMM'de, Bakana alkış krizi
|12 Kasım 2019 15:29
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'alkış' krizi yaşandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bütçe sunumunun bitiminde, bakanlık bürokratları, Koca'yı alkış tufanına tuttu.
"KENDİSİNİ MECLİS'TE ALKIŞLATAN BAKAN OLARAK TARİHE GEÇTİNİZ"
Salondaki bakanlık çalışanlarının Fahrettin Koca'yı alkışlamasına muhalefet milletvekillerinin tepkisi sert oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Bakan Koca'ya dönerek "Bugüne kadar TBMM'de kendisini alkışlatan ilk bakan olarak tarihe geçtiniz. Aynı zamanda bu, parti devletinin bir göstergesidir. Yani memur kendi bakanını alkışlıyor. Halbuki içtüzük hükümlerine göre burada alkışlamaları yasaktır" şeklinde konuştu.
BAKANIN ŞAŞKINLIĞI: KİMİN ALKIŞLADIĞINI DA BİLMİYORUM
Toplantı bitiminde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'la koridora çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Kimin alkışladığını da bilmiyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Tank Palet Fabrikası ihalesini ne zaman nerede yaptın?'
12 Kasım 2019 14:54
|Nejat İşler, Erdoğan'ın yeğeni mi? İlk kez açıkladı!
12 Kasım 2019 13:47
|Altun: FETÖ konusunda Türk kamuoyu öfkelidir
12 Kasım 2019 13:45
|AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu
12 Kasım 2019 13:32
|Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor
12 Kasım 2019 12:38
|Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık
12 Kasım 2019 12:02
|Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi Komisyon'da
12 Kasım 2019 11:59
|CHP PM 'yönetmelik değişikliği' için toplanıyor
12 Kasım 2019 11:12
|FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
12 Kasım 2019 11:03
|'DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık, artık onlar düşünsün'
12 Kasım 2019 10:59