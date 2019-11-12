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Uzmanından 'pilleri çocuklardan uzak tutun' uyarısı

Gastroenteroloji uzmanı Dr. Evren Kanat, çocukların pillerden uzak tutulması gerektiğini belirterek, pillerin özelikle yemek borusu ve mideye açıldığı zaman çok ciddi zararlara neden olduğunu söyledi
 12 Kasım 2019 15:37
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Uzmanından 'pilleri çocuklardan uzak tutun' uyarısı

Gastroenteroloji uzmanı Dr. Evren Kanat, çocukların pillerden uzak tutulması gerektiğini belirterek, pillerin özelikle yemek borusu ve mideye açıldığı zaman çok ciddi zararlara neden olduğunu söyledi.

Yabancı cisimleri yutmanın çocuklarda daha çok görüldüğünü belirten gastroenteroloji uzmanı Dr. Evren Kanat, çocuklarda yabancı cisim yutulması olayına çok sık karşılaştıklarını söyledi. Uzm. Dr. Kanat, "Mideye girdiği zaman pek bir sıkıntı olmaz toplu iğneler hariç pil mideye girdiği zaman çok sıkıntı yaratıyor. Özelikle çocuk hastalarda çok önemli. Pil içindeki maddeden dolayı zararlı bir yapıdır. Pilin içindeki yapı mideye temas ettiği zaman ya da pilin açılması direk asit temasıdır mideye çok ciddi zararlar verir yemek borusunu da hakeza bunların en kısa süre zaman içerisinde çıkarılması lazım. İğneler çok ince bir şey olduğu için yemek borusu ya da mideye saplanıp arkadaki damarları dele bilmesi önemli akciğere de kaçabilir. Pillerin özelikle yemek borusu ve midede açıldığı zaman çok ciddi zararlar neden olur. Para ve kemik gibi sert yapılar yemek borusuna takılması hastaya çok ciddi ağrı vermiş olur ve yemek yemesini engeller hastadan o cisim çıkmayana kadar ileri derecede bir ızdırap çekmiş olur. Başörtülü bir hastamız yaklaşık 8 ay önce başörtüsünü takarken toplu iğneyi ağzında tutmuştu, farkında olmadan konuşurken toplu iğneyi yutmuş, tabi aradan 6 ay bir süre geçiyor midede dönem dönem iğne batmasından dolayı ağrı oluyordu. Tesadüfen bize geldi hasta endoskopisini yaptık, iğne midede duruyordu, çok rahat bir şekilde çıkardık. Hastada herhangi bir şikayet kalmadı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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