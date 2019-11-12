Eczacıdan çocuğa hayat kurtaran müdahele
|12 Kasım 2019 15:41
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün saat 15.44 sıralarında Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte eczaneye gelen anne, bebek arabasında duran çocuğuna şeker verdi. Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa hemen müdahale etti.
Eczacı İlhan Durgut, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı. Bu sırada müdahaleye cevap veren bebeğin nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Yaşan panik dolu dakikalar ise eczanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı.
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