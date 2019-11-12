TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce depreminin 20. yıl dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, depremin acısının yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu söyledi.

Keşir, 30 saniye süren depremde Düzce'nin 100 yıllık bir felaket yaşadığını, ildeki binaların yüzde 85'inin hasar gördüğünü belirtti.

"Deprem değil, bina öldürür." sözünü anımsatan Keşir, felaket sonrası Afet Yönetim Planı'nın hayata geçirildiğini anlattı.

Düzce'nin 124 ülkeye ihracat yaptığını vurgulayan Keşir, deprem sonrasında geçici olarak kapatılan gümrük müdürlüğünün yeniden hizmete geçmesi konusundaki taleplerini Ticaret Bakanına ilettiklerini de bildirdi.

Keşir, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, seçim bölgesinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasında, Hataylıların ürettiğini, çalıştığını ancak devletten yeterince yatırım alamadığını ifade etti.

Güzelmansur, "Hatay, kamu yatırımlarında 56. sırada. Hatay'a bunu mu reva görüyorsunuz? Buna 'adalet' mi diyorsunuz? Olmaz olsun böyle adalet." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da nafaka hakkına ilişkin gündem dışı konuşmasında, birtakım çevrelerin, nafaka karşıtı kampanya yürüttüğünü söyledi. Ersoy, "Yoksulluk nafakası kadınlar için bir zenginleşme aracı değildir. Kadınlar nafaka almak için evlenip boşanmıyorlar. Bu tutar ortalama 262 lira. Bu tutarla bırakın zenginleşmeyi, buyurun siz geçinin. Öte yandan erkekler, mahkemelerin hükmettiği nafakaların çoğunu da ödemiyor." diye konuştu.

Ersoy, elindeki fotoğrafı göstererek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un mağdur kadınlar yerine nafaka mağduru olduklarını iddia edenlerle bir araya geldiğini de ifade etti.