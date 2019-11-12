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Öğretmenler sokak hayvanlarının 'can dostu' oldu

Muş'ta görev yapan iki kadın öğretmen, okul çıkışında, kendi imkanlarıyla topladıkları yiyeceklerle sokak sokak dolaşıp hayvanları besliyor
 12 Kasım 2019 15:46
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Öğretmenler sokak hayvanlarının 'can dostu' oldu

Muş'ta görev yapan iki kadın öğretmen, 4 yıldır okul çıkışında, kendi imkanlarıyla topladıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Muş Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyat öğretmeni Zelal Karahan ile Muş İMKB İlkokulu Sınıf Öğretmeni Cansu Arslan Ünal, okul dışındaki zamanlarının büyük bölümünü sokakta yaşayan hayvanların beslenmesine ayırıyor.

Öğretmenler, 4 yıldır okul çıkışında, kendi imkanlarıyla temin ettikleri yiyeceklerle sokak sokak dolaşarak hayvanları besliyor.

Zelal Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların sokaklarda yiyecek bulmakta zorluk çektiğini söyledi.

Haftanın her günü sokak hayvanlarını beslemeye çalıştıklarını anlatan Karahan, şöyle konuştu:

"Ama özellikle 4 günü standart hale getirdik. Cansu hocayla saat 15.30'da okuldan çıkıyoruz. Tabiri caizse çuvalları sırtımıza alıp dolaşarak sokak hayvanlarını besliyoruz. Mamalarımızın birçoğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllü arkadaşlardan geliyor. Zaman zaman pansiyonlardan, yurtlardan ekmek alıyoruz, tavuk kırıntısı alıyoruz. Bütçemizin el verdiğince makarna ve kuru mama alıyoruz. Günlük yaklaşık 150 hayvan besliyoruz."

Karanlıkta otomobil farlarının ışığında hayvanlara yemek dağıttıklarını dile getiren Karahan, "Bu da bizim için oldukça zor. Umarım gönüllüler çoğalır. Onlar aç kaldıklarında evde mutsuz ve huzursuz oluyorum, kendimi kötü hissediyorum. Onlar doyduğunda mutlu oluyorum." dedi.


Öğretmenler sokak hayvanlarının 'can dostu' oldu

- "Onlar doydukça vicdanımız rahatlıyor"

Cansu Arslan Ünal da meslektaşı Zelal Karahan ile önce kendi mahallelerinde sokak hayvanlarını beslemeye başladıklarını, daha sonra bunu kent geneline yaydıklarını belirtti.

"Can dostların yardıma ihtiyacı var." diyen Ünal, şunları kaydetti:

"Kafe ve restoranlardan yemek topluyoruz. Bunlar yetersiz olduğu için evde de makarna yapıp hayvanlara getiriyoruz. Hafta içi okuldan çıktığımızda saat 20.00'ye kadar sokak hayvanlarını besliyoruz. Hafta sonları ise öğlen çıkıp yine akşama kadar besleme yapıyoruz. Sadece bir noktada hayvanları beslemiyoruz, 8 noktaya gidiyoruz. Hiç şikayetçi değiliz. Onlar doydukça vicdanımız rahatlıyor. Akşam başımı yastığa koyduğumda rahat uyuyabiliyorum."
Anadolu Ajansı
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