Ulusal Akademik Ağ'ın sitesi çöktü! Birçok üniversite internetsiz kaldı
|12 Kasım 2019 15:57
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Üniversitelerdeki internet kesintileri öğrencilerin gündemine oturdu. Kendi kişisel ağlarından paylaşım yapan öğrenciler kesintilerle ilgili yorum yağdırdı.
"Bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir"
İnternet bağlantısı kesilen İstanbul Üniversitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir.
Ulusal Akademik Ağ'ın sitesi çöktü
TÜBİTAK'a bağlı olarak hizmet veren Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin internet sitesine girilemiyor. İnternet kesintisinin ardından yapacağı açıklama merak konusu olan Ağ ve Bilgi Merkez'in internet sitesi anlık olarak çökme yaşıyor.
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