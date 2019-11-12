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Hazine 9,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ve 1 Hazine bonosu ihalesinde 9 milyar 684,4 milyon lira borçlanmaya gitti
 12 Kasım 2019 16:10
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Hazine 9,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ve 1 Hazine bonosu ihalesinde 9 milyar 684,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 12,18, bileşik faiz yüzde 12,25 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 133,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 637,2 milyon lira, net satış 2 milyar 375,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 781,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,22 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 105 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 500 milyon lira, net satış 1 milyar 490,9 milyon lira olarak kaydedildi.

İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 535 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 926,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 965 milyonluk liralık satış yapıldı.

Üçüncü ihalede ise 6 yıl (2 bin 282 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 12,17, bileşik faiz 12,54 oldu. İhalede 2 milyar 849 milyon liralık nominal teklif gelirken, 855 milyon liralık nominal satış, 817,8 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 25 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 1 milyar 236 milyon liralık teklifin ise 725 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 9 milyar 684,4 milyon lira borçlandı.
Anadolu Ajansı
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