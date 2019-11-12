Konya'da yargılanan FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Konya'da FETÖ davasında tutuksuz yargılanan eski polis memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
|12 Kasım 2019 16:33
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Konya'da FETÖ davasında tutuksuz yargılanan eski polis memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Gülseren Karaşahin, yakınları ve avukatı katıldı.
Savcı, daha önceki mütalaasını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.
1994-2016 yılları arasında polis memurluğu yapan ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir ay önce emeklilik için dilekçe verdiği öğrenilen sanık Karaşahin, savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmedi, kendisine yönelik tanık beyanlarının asılsız olduğunu öne sürdü.
Mahkeme heyeti, Karaşahin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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