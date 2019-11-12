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Hakkari'de evlere doğal gaz verilmeye başlandı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: Kent merkezine ve farklı mahallelerdeki 1500 eve bağlantı sağlayan 500 servis kutusu yerleştirildi. Şu ana kadar 400 vatandaşımız evinde gaz kullanımına başladı
 12 Kasım 2019 16:57
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Hakkari'de evlere doğal gaz verilmeye başlandı

Hakkari'de, 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek kente ulaştırılan boru hattındaki test çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı evlere doğal gaz verildi.

BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucu 3 yıl önce Van'dan başlatılan 204 kilometrelik boru hattı döşeme çalışmaları, başarılı operasyonların ardından PKK'lı teröristlerden temizlenen dağlar ve zorlu arazilerde yürütülen özverili çalışmalar sonucu tamamlandı.

İl merkezinde hat döşeme ve iç bağlantı çalışmalarını yürüten yüklenici firma, Gazi, Berçelan, Bulak ve Yeni mahallelerde tesisat ve abonelik işlemleri bitirilen evlere doğal gaz vermeye başladı.

- "400 evde doğal gaz kullanımı başladı"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenti doğal gaza kavuşturan çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Van'dan başlatılan 204 kilometrelik hattın 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan geçirilerek kent merkezine ulaştırıldığını belirten Akbıyık, "Kentteki yer altı şebeke çalışmalarının 24 kilometrelik kısmı tamamlandı. Kent merkezine ve farklı mahallelerdeki 1500 eve bağlantı sağlayan 500 servis kutusu yerleştirildi. Şu ana kadar 400 vatandaşımız evlerinde gaz kullanımına başladı." diye konuştu.

Doğal gazın kullanılmasıyla hava kirliliğinin azalacağını aktaran Akbıyık, "Doğal gaz hem insan hem de çevre sağlığına olumlu katkı sunacak. Aynı zamanda vatandaşlarımız ısınma sorununu daha az masrafla halledecek. Vatandaşlarımız bunun sevincini yaşıyor. Doğal gaz Hakkarimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Doğal gaz hayalimiz gerçek oldu"

Vatandaşlardan Murat Taş da Hakkari'de kışın çok sert geçtiğini, bu nedenle ısınma sorunu yaşadıklarını söyledi.

Doğal gazın kullanılmasıyla havanın daha temiz olacağını aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Doğal gaz bir nimettir. Böyle bir hizmet buraya geldiği için çok mutluyum. Emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, BOTAŞ'a, bakanımıza, valimize, yüklenici firmaya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Doğal gaz hayalimiz gerçekleşti."

Eyüp Naci Şen de kente doğal gaz kullanımının başladığını belirterek, "Geçene sene kömür çok maliyetli oldu bize. Doğal gazı evlerimizde kullanmaya başladık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı
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