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Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimle ilgili 4 ve 10 Kasım 2019 tarihleri arasında yaptıklarını bülten haline getirdi
 12 Kasım 2019 17:01
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Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimle ilgili 4 ve 10 Kasım 2019 tarihleri arasında yaptıklarını bülten haline getirdi.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 54 BİN AİLEYE DESTEK

Bakanlığımızca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesiyle meslek lisesi öğrencilerimiz, toplum hizmeti kapsamında;

ihtiyaç sahibi kişilerin evlerinde küçük bakım ve onarımlar, boya-badana işleri, eşya tamir hizmeti; hasta ve yaşlılara yönelik ise bakım ve temizlik hizmeti vererek yaklaşık 54 bin aileye destek oldu.

ARA TATİLDE OKULLARIN KAPILARI DOĞAYA, SPORA, KÜLTÜRE, SANATA AÇILIYOR

18-22 Kasım tarihleri arasındaki ilk ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri hem de keyifli vakit geçirmeleri amacıyla 16 ana başlıktan oluşan etkinlik programı hazırladık.

EĞİTİM VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAYI

Yeni Belediyeler Yasası hazırlıkları kapsamında Eğitim ile Yerel Yönetimler arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek ve çerçevesini net bir şekilde ortaya koyabilmek için Türkiye Belediyeler Birliği ile el ele verdik. Bu önemli çalıştaydan çıkan sonuçların yasal altyapının hazırlık süreçlerinde önemli bir yol gösterici olacağına inanıyoruz.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN EKONOMİYE 10 AYDA 217 MİLYON LİRA

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz ile Mesleki Eğitim Merkezlerimde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi.

ÖZEL EĞİTİME "BÜTÜNLEŞTİRİCİ VE KOLAYLAŞTIRICI" DOKUNUŞ

"Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu" kapsamında 6 milyon avroluk büyük bir projeye başlıyoruz.

Ayrıca, özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimize okullarda

"Kolaylaştırıcı Kişi"nin eşlik edebilmesi için mevzuat hazırlığımızı son aşamaya getirdik.

ÖĞRETMENLERİMİZ EV ZİYARETİYLE VELİLERİMİZLE BULUŞUYOR

Öğrencilerimizin gelişimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere başlattığımız projeyle; öğretmenlerimiz sadece geçen hafta sonu Şırnak'ta 8 bin, Elazığ'da 8 bin 600, Bingöl'de 4 bin, Tunceli'de ise bin öğrencimizin velisine ev ziyaretinde bulundu. Öğretmenlerimiz daha pek çok ilimizde ev ziyaretlerinde bulunarak ailelerle bir araya gelecek.

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Memurlar.Net
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