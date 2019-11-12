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Adli Tıp Uzmanı: İngiliz görevlinin ölümü cinayet gibi duruyor

Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "ilk etapta cinayet gibi gözüküyor" dedi.
 12 Kasım 2019 17:04
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Adli Tıp Uzmanı: İngiliz görevlinin ölümü cinayet gibi duruyor

Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına gelen Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Gerçekten şüpheliden ziyade çok şüpheli bir ölüm var" diyen Alkan, "Çünkü birkaç alternatif var. Kaza, cinayet ve intihar gibi. İntihar veya cinayet üzerine gidiliyor. Çünkü ölen kişi bir istihbarat elemanı. Olay yerine baktığımızda çok alçak olduğunu görüyoruz. İntihar edilecek bir yer gibi görünmüyor. Ayrıca oradan atladığında ölür mü? Çünkü şu an kamuoyuna sızan bilgiye göre hem elleri hem de ayakları kırık. Elleri ve ayakları kırıksa ölmez zaten. Boynu falan kırıldıysa ölür. Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. Boynu kırıldıysa o zaman da sürüklenemez. Otopside iç kanama olup olmadığı ortaya çıkacak. İlk etapta cinayet gibi gözüküyor" diye konuştu.

"EŞİNİN İYİ BİR ŞEKİLDE SORGULANMASI GEREKİYOR"

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier'in eşinin detaylı şekilde sorgulanması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şimdi burada 1 yıl önce evlendiği bir kadın var. Onun üzerinde yoğunlaşmak lazım. Kadının kan ve idrar analizlerini de yapmak lazım. Kadının iyi bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Türk makamlarının normal bir ifade işleminden sonra hemen yurt dışına çıkış iznini vermemesi gerekiyor. Sonuçta ölüm araştırmasını Türkiye Cumhuriyeti yapıyor. İlgili savcı bakamından en iyi sonucuna ulaşabilmek için araştırma ve soruşturma yapmak şart."
DHA
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