Savcılıktan, Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması açıklaması

Eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Lemesurier'un cesedinin Beyoğlu'ndaki bir sokakta bulunmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır." denildi.

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda dün cesedi bulunan ve bu şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İstanbul'da ikamet etmekte olan Birleşik Krallık vatandaşı James Gustaf Edward Lemesurier'un ölüm olayıyla ilgili, yerle ve yabancı basında çıkan haberler nedeniyle bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Lemesurier'un dün sabah saat 05.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Hanım Sokak girişinde ölü olarak bulunduğunun bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine derhal intikal etmiş ve gerekli güvenlik önlemlerini almıştır. Hemen akabinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi cumhuriyet savcısı, olay yerine giderek soruşturma işlemlerine başlanmış ve kesin ölüm sebebinin tespiti için, ölen şahsın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına (ATK) naklini sağlamıştır. Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler, ATK Başkanlığında devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gerektiği taktirde ileride ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."