PTT'de yönetim kurulu başkanı değişti
PTT'de 30 Ekim'de yapılan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu değişti. PTT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt oldu
|12 Kasım 2019 17:32
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PTT'de 30 Ekim'de yapılan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu değişti.
PTT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt oldu.
Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri ise şunlar oldu.
Zafer Sönmez- Varlık Fonu Genel Müdürü
Ömer Fatih Sayan- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
Adil Karaismailoğlu- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
Onur Alkın Kalkavan-Turkon Kara Taşımacılığı Yönetim Kurulu Başkanı
Önceki Yönetim Kurulu Başkanı ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik PTT Yönetim Kurulu'nda yer almadı.
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