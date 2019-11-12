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Bağımlılık yapan oyunlar gençleri ölüme götürüyor

Türkiye'de bağımlılığa sebep olan oyunların, çocukları ve gençleri intihara kadar götürdüğü herkesin malumu. TBMM'de son hazırlanan rapora göre, 150 gencin intiharının Mavi Balina oyunu ile bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu raporu yenisafak.com'a değerlendiren uzmanlar, tehlike saçan tek oyununun 'Mavi Balina' olmadığının altını çizerek, Dijital savaş uygulamaları son dönemde 16-26 yaş grubu arasında aktif olarak oynanıyor. Gençler bu oyunlarla öldürmeyi öğreniyor. TBMM'de yaş sınırının genişletildiği yeni bir raporlama yapılması şart uyarısında bulundu
 12 Kasım 2019 17:43
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Bağımlılık yapan oyunlar gençleri ölüme götürüyor

Bağımlılık yapan oyunlar gençleri ölüme götürüyor: Yaş dilimi genişletilmeli

Türkiye'de bağımlılığa sebep olan oyunların, çocukları ve gençleri intihara kadar götürdüğü herkesin malumu. TBMM'de son hazırlanan rapora göre, 150 gencin intiharının Mavi Balina oyunu ile bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu raporu yenisafak.com'a değerlendiren uzmanlar, tehlike saçan tek oyununun 'Mavi Balina' olmadığının altını çizerek, "Dijital savaş uygulamaları son dönemde 16-26 yaş grubu arasında aktif olarak oynanıyor. Gençler bu oyunlarla öldürmeyi öğreniyor. TBMM'de yaş sınırının genişletildiği yeni bir raporlama yapılması şart" uyarısında bulundu.

Türkiye'de son dönemde intihar vakalarıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve ölüm tuzağı olarak bilinen oyunlarla ilgili önemli bir rapor yayınlandı.

Raporla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Levent Eraslan'a göre, gençler arasında gün geçtikçe yayılan dijital savaş oyunları da en az 'Mavi Balina' kadar tehdit durumunda.

Meclis raporundaki yaş diliminin genişletilmesi gerektiğine işaret eden Eraslan, "Meclis raporu daha çok temel eğitime yönelik. Gençler ve yetişkinler, bu tarz oyunlarla iç içe. Savaş oyunlarında, çocuklar ve gençler öldürmeyi öğreniyor. Mobil sistemler nedeniyle bu oyunların oynanma sayısı artıyor. Dijital oyunlar hayatımızın her ortamında tehlikeli şekilde karşımıza çıkmakta. Bu yüzden yaş sınırında daha genişleten bir raporlama yapmamız gerekebilir" ifadelerine yer verdi.

KRİMİNAL ZAMAN DİLİMİNE DİKKAT!

"Çocuk ve gençler neden tehlikeli dijital oyunlara yöneliyor?" sorusuna yanıt veren Eraslan, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk ve gençler, kendini ispatlama, onanma, takdir görme ihtiyaçlarını sosyal ağlar aracılığı ile gerçekleştirmek istemekte. Ancak bu tehlikeli dijital oyunlar ile çocuk ve gençler farkında olmadan adeta bir bağımlılık sürecine girmekte. Buna 'dijital uyuşturucu' deniliyor. Çocuk ve gençler, bu bağımlılık süreci sonunda intihara yöneliyor. Aileler, mutlaka çocuklarının internet bağlantılarını takip etmeli. Özellikle 'kriminal zaman dilimi' olarak adlandırılan ve 02.00 ila 05.00 saatleri arasını kapsayan sürede online suç bağlantılarının gerçekleştiğini bilmelidirler. Çocuklarında ani motivasyon kaybı ve hırçınlık, günlük sosyal hayatın dışına çıkma, sürekli odasında kalma gibi değişimler gördüklerinde bunları göz ardı etmemelidir."

AİLE YASAK DEĞİL, ROL MODEL OLMALI

Oyun bağımlısı çocuklara karşı ailelerin nasıl yaklaşım göstermesi gerektiğine de değinen Eraslan'a göre, aile yasakçı değil, rol model olmalı:

"Ailelerin tutumu bu konuda çok büyük önem taşımaktadır. Yasaklamak çözüm değildir. Ailelerin öncelikle çocuklarına rol model olmaları, onlara vakit ayırmaları ve verdikleri değeri hissettirmeleri gerekmektedir. Aileler, dijital dünya ile ilgili öncelikle kendileri bilgi sahibi olmalı ve dijital güvenliği çocuklarına erken yaşta anlatmaya başlamalıdır. Çocuklara, gerçek hayatta yapmak istemeyecekleri bir şeyi, online ortamda da yapmaması gerektiği söylenmelidir. Onlara dijital dünyanın da gerçek dünyanın bir parçası olduğu anlatılmalıdır. Özellikle küçük yaştaki çocukların internetteki faaliyetlerini ve erişebileceği online oyunları gözlemleyebilmek ve kısıtlamak için geliştirilen koruyucu yazılımlardan destek almalıdırlar. "
Yeni Şafak
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