Belediye'den 100 TL sermayeli egzozcuya, bayrak ve çikolata ihalesi
Şişli Belediyesi tarafından, Maslak Atatürk Oto Sanayi'nde egzozculuk yapan bir şahsa verilen toplam 600 bin TL'lik ihale kafaları karıştırdı. Söz konusu ihalelere başka katılanın olmayışı ve 'çağırma usulü' gerçekleştirilmesi dikkat çekti.
|12 Kasım 2019 17:49
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Şişli Belediyesi, etkinliklerde kullanmak üzere Türk bayrağı alımı yapmak için harekete geçti. Ancak söz konusu alım, ihale ilanına çıkılıp farklı firmalardan teklif alınması suretiyle rekabetin oluştuğu bir ortamda değil 'çağırma usulü' gerçekleşti.
Şirkete 7 kalem Türk bayrağı alım işi 289.160,00 TL karşılığında verildi. Tek teklif ve tek katılanın olduğu o ihale kapsamında, hemen sözleşme imzalandı.
Şirket adresi olarak Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir egzoz dükkanının gösterildiği o şirket, ticaret sicil kayıtlarına göre yalnızca 100 TL sermayeye sahip.
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