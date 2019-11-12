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Temel Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir

Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak siyasetinde değişiklik olabileceği sinyali geldi. Son genel seçimde Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet için Karamollaoğlu yeni kurulacak partileri işaret etti
 12 Kasım 2019 17:52
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Temel Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurma hazırlıklarını yaptığı yeni partiler ile ittifak kurulabileceğinin sinyalini verdi. Karamollaoğlu, "İttifaklar değişebilir, yeni ittifaklar kurulabilir" dedi.Temel Karamollaoğlu, eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün Youtube kanalına konuk oldu. CHP ve İyi Parti ile kurulan Millet İttifakı'na dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, ittifakın seçim dönemleri için geçerli olduğunu, yeni seçim döneminde ise bu ittifakların değişebileceğini ifade etti.

'OYUNBAZLIK YAPAN DİNDAR NESİL OLABİLİR Mİ?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dindar nesil' açıklamasını da yorumlayan Karamollaoğlu, "Siz şimdi adaleti rafa kaldıracaksınız, dindar nesil yetiştireceksiniz. Dindar neslin fedakarlık duygusunun olması lazım. Nasıl bir dindar nesil? Namazını kılıp orucunu tutan ama her türlü oyunbazlığı yapan bir dindar nesil olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi lideri, Türkiye'de öncelikli olarak gördüğü sorunları kutuplaşma, adalet ve liyakat olarak sıraladı. Karamollaoğlu, partisinin iktidar olması durumunda yapılacak ilk değişime ilişkin, "Eğer Türkiye'de bütün borçlar, banka borçları dahil, konsolide edilmezse kimse kılını kıpırdatamayız. 'Borçları devlet üstlenecek' denildiğinde yanlış anlaşılıyorum. Konsolide edilecek diyorum" dedi.
Çamlıca Camisi hakkında yaptığı açıklamayla ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "Çamlıca, cami olarak fonksiyon göstermesinden çok bir abide olarak orada duruyor. Camiler, mescitler halkın kolay ulaşacağı yerlere yapılır, gösteriş için yapılmaz" diye konuştu.
Memurlar.Net
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