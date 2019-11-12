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Bakanlıktan, Bakan Albayrak'ın Ordu konuşmasına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı:: Gectigimiz persembe gunu Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın 'Ordu Is Dunyası Bulusması' programında gerceklestirdikleri konusmanın icerigi bazı internet sitelerince carpıtılarak haberlestirilmistir. Gercekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde, Sayın Bakanımızın konusmasında agzından dahi cıkmayan 'terorist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmıs, Sayın Bakanımıza karsı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amaclanmıstır
 12 Kasım 2019 18:03
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Bakanlıktan, Bakan Albayrak'ın Ordu konuşmasına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bakan Berat Albayrak'ın Ordu'daki konusmasının bazı internet sitelerince carpıtılarak haberlestirildiği, bu haberlerde Albayrak'a karsı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefretinin amaçlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen persembe gunu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, ''Ordu Is Dunyası Bulusması'' programındaki konusmasının iceriginin bazı internet sitelerince carpıtılarak, ''Berat Albayrak, 'Ekonomi kotu' diyen ekonomistlere terorist benzetmesinde bulundu'' baslıgı ile haberlestirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Gercekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde, Sayın Bakanımızın konusmasında agzından dahi cıkmayan 'terorist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmıs, Sayın Bakanımıza karsı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amaclanmıstır. Sayın Bakanımız, 'Isminin basında ekonomist, profesor vs. yazan ama bu ulkeye zarar vermeye calısan, hangi tabloları cizerek milleti korkutmaya, Turkiye aleyhinde bir algı olusturmaya calısan bu kisilerin teror eylemlerinde gordugumuz ekipten farkı yok. Turkiye terore yonelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor, 'Turkiye sivilleri olduruyor' diyor. Iftira, operasyon, korkutma, Turkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları goruyoruz' ifadelerini kullanarak, ekonomimiz aleyhinde algı olusturmaya calısanlar ile teror operasyonları esnasında algı olusturmaya calısanların birbirinden farksız oldugunu vurgulamıstır."

Konusmanın bu kadar acık, net ve tum kanallarda erisilebilir olmasına rağmen, soylenmeyen ifadeler uzerinden yapılan haberlerin gazetecilik olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzuntuyle gorulmustur ki yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmıs, konusmayı dinlemeden, desifreyi dahi gorme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının icerisinde yer almıslardır. Ekonomide her pozitif gelismeden, dengelenme surecinin basarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın sahsını hedef alan girisimlerine sahit oluyoruz.

Samsun'da Sayın Bakanımız tarafından acıklanan 'Dar gelirli vatandaslarımız icin konut mujdesi' sonrası devreye alınan bu iftira haberler de aynı zihniyetin urunudur. Dogrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı sekilde bu yalan ve iftiraları gundemde tutan kisilere karsı gerekli tum hukuki surecler baslatılmıstır."
Anadolu Ajansı
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