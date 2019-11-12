Borsa günü yükselişle tamamladı
|12 Kasım 2019 18:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 103.972,36 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,65 ile spor oldu.
Analistler, yarın küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen yoğun bir gündem olduğunu belirtti.
Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 105.000-105.500 bandının ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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