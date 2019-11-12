Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|12 Kasım 2019 18:28
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7740
|5,7750
|5,7730
|5,7740
|Avro
|6,3770
|6,3780
|6,3640
|6,3650
|Sterlin
|7,4130
|7,4510
|7,3950
|7,4320
|İsviçre Frangı
|5,7980
|5,8270
|5,7890
|5,8180
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7450
|5,8050
|5,7400
|5,8000
|Avro
|6,3300
|6,4000
|6,3150
|6,3850
|Sterlin
|7,3190
|7,4760
|5,7170
|5,8090
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yükselişle tamamladı
12 Kasım 2019 18:25
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
12 Kasım 2019 17:29
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
12 Kasım 2019 13:14
|Çeyrek altın ne kadar?
12 Kasım 2019 12:41
|Gram altın 270 lira seviyelerinde
12 Kasım 2019 10:25
|Güne başlarken döviz fiyatları
12 Kasım 2019 10:02
|Kripto paraya geçiş hızla büyüyor
12 Kasım 2019 07:59
|Borsa, günü yatay tamamladı
11 Kasım 2019 18:29
|Altında gün sonu fiyatları
11 Kasım 2019 17:25
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
11 Kasım 2019 17:13