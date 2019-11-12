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Türk-İş'ten Naci Bostancı'ya 'yeni vergi düzenlemesi' ziyareti

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Vergide adalet sağlansın" sloganıyla düzenlenen imza kampanyası kapsamında 81 ilde toplanan imzaları AK Parti Grup Başkanı Bostancı'ya teslim etti
 12 Kasım 2019 18:45
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Türk-İş'ten Naci Bostancı'ya 'yeni vergi düzenlemesi' ziyareti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, "TBMM'den beklentimiz, asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması, ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil şekilde yansımasıdır." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Türk-İş Başkanı Atalay ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabule ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Atalay, kabulde, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin beklentilerini ilettiklerini aktardı.

Türkiye'de ücretli çalışanların üzerinde ağır vergi yükü bulunduğunu, yılın başında alınan net ücretin, vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azaldığına işaret eden Ergün Atalay, "Türkiye'de vergi alanında yapılacak reform ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. TBMM'den beklentimiz, asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması, ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasıdır." diye konuştu.

"Vergide adalet sağlansın" sloganıyla başlattıkları imza kampanyasına yüz binlerce işçinin katıldığını hatırlatan Atalay, bu kapsamda 2 günde toplam 764 bin 992 imzaya ulaştıklarını bildirdi.

Toplanan imzaların bir bölümünün yer aldığı klasörleri AK Parti Grup Başkanı Bostancı'ya teslim ettiğini söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, Konfederasyona imzaların gelmeye devam ettiğini aktardı.

- "Gelir vergisi tarife basamakları güncellenmeli"

Ücretli çalışanların net ücretinin, enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesi ve artan vergi oranından dolayı azaldığını ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Ortalama aylık brüt ücreti 4 bin 500 lira olan bir işçi ocak ayında 3 bin 409 lira net ücret alırken, haziran ayında net ücreti 191 lira daha azalarak 3 bin 218 liraya düşüyor. Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasa'nın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. Ücretli çalışanların beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle öncelikle gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. İdeal bir vergi sistemi, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur."

- "Asgari ücretliden hiç vergi alınmasın"

Ergün Atalay, vergiyle ilgili sıkıntının, Türkiye'deki çalışanların uzun yıllar şikayetçi olduğu problemlerin en başında gelenlerden olduğunu söyledi.

Atalay, şöyle devam etti:

"Vergi düzenlemesinde amaç şu; Az alandan az alınsın, çok alandan çok alınsın. Asgari ücretliden hiç vergi alınmasın. Mevcut vergi düzeni devam ettiği müddetçe bizim sözleşme yapmamıza, zam almamıza gerek kalmıyor. Çünkü yıllık 18 bin lirayı aştığın zaman bununla ilgili vergi kesintileri başlıyor. Düşünebiliyor musunuz, 18 bin lirayı 12'ye böldüğünüz zaman 3 binlerin altında oluyor. Türkiye'de bu rakamla geçinmek, bu rakamla hayatı devam ettirmek mümkün değil. Vergilerin artırılmasıyla birlikte kayıt dışı çalışan işçi sayısı da artıyor."

- "600 vekilimize vergiyle ilgili sıkıntımızı anlattık"

Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından Türk-İş Başkanlar Kurulu olarak toplandıklarını anlatan Ergün Atalay, "Meclisteki grup başkanvekillerine, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı'na bu meseleyle ilgili geniş kapsamlı bir rapor sunduk. Hemen akabinde 81 ilde vergiyle ilgili bir imza kampanyası başlattık. Akabinde 600 vekilimize de vergiyle ilgili sıkıntımızı anlatan 2,5 sayfalık bir metin yolladık. Bugün de şu saate kadar bize intikal eden imza sayısı 764 bin, aşağı yukarı 85 klasör imzayı AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'ya bunu teslim ettik. Bir de bu konuyla ilgili durumumuzu anlattık. Kendisi de konudan bilgisi olduğunu, bununla ilgili çalışma yapacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Atalay ayrıca, "Yarın saat 10.30'da DİSK, Hak-İş başkanlarıyla uzun yıllardır yapmadığımız vergiyle ilgili ortak bir basın açıklaması yapacağız. Ondan evvel bugün toplanan imzaları getirip teslim etmemiz gerekiyordu. Getirip teslim ettik." dedi.

Kabule, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile Türk-İş Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
Anadolu Ajansı
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