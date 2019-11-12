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Ceza yazılan ehliyetsiz sürücü motosikleti yaktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ehliyetsiz olduğu için trafik cezası kesilen sürücü, kullandığı motosikleti ateşe verdi.
 12 Kasım 2019 19:19
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Ceza yazılan ehliyetsiz sürücü motosikleti yaktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ehliyetsiz olduğu için trafik cezası kesilen sürücü, kullandığı motosikleti ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Yasin Can D'nin kullandığı 81 AAG 594 plakalı motosikleti durdurarak, ehliyet kontrolü yaptı.

Sürücünün motosiklet ehliyetinin olmadığını tespit eden ekipler, 2 bin 4 lira ceza yazdı.

Bunun üzerine sinirlenen sürücü, motosikletini ateşe verdi. Alev alan araç, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürdü.

Hafif şekilde yaralanan sürücüye, sağlık ekiplerince ayakta tedavi uygulandı.

Yasin Can D, gazetecilere yaptığı açıklama, motosikletin arkadaşına ait olduğunu, evden bir şeyler almak için istediğini belirterek, "Trafik ekipleri durdurdu, motosiklet ehliyetim olmadığı için 2 bin 4 lira ceza yazdı. Bende kızdım, motosikleti yaktım." dedi.

Polis merkezine götürülen Yasin Can D, ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Anadolu Ajansı
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