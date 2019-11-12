1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alışverişte kredi kartını korumanın püf noktaları

Online alışverişlerin büyük artış gösterdiği kasım ve aralık aylarındaki indirim günlerini, tüketiciler kadar kredi kartı hırsızları da sabırsızlıkla bekliyor. Uzmanlar, Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı fırsatları başta olmak üzere birçok online alışveriş sitesinin kampanyalı satışlar planladığı 2 aylık indirim döneminde tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bilgi Teknolojileri Uzmanı Ateş Sünbül, kredi kartı hareketlerinin sık sık kontrol edilmesi, 10 liralık bile çekim olsa bankaya bildirilmesi ve bilgilerin kimseyle paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
 12 Kasım 2019 19:27
Yazdır
Alışverişte kredi kartını korumanın püf noktaları

11.11 Dünya Alışveriş Günü kapsamında online alışveriş siteleri büyük indirimler sundu. Tüketiciler de indirimlerden faydalanmak için alışverişlerini bu dönemde yaptı. Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Departmanı Partner'i Ateş Sünbül, indirimlerin tüketicilerin dikkatini çektiği kadar kredi kartı hırsızlarının ve hackerlarının da ilgi alanına girdiğini söyleyerek kredi kartı güvenliği için 7 önemli ipucu paylaştı.

Sünbül, kredi kartını korumak için tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Yaptığınız alışverişin slip-fiş-fatura bilgileri ile kredi kartı hareketlerinizi daha sık kontrol edin. Mağazalar yoğun olduğu dönemlerde fatura ve POS cihazlarında sorun yaşayabilirler. Elinizde geçerli belgeler olana kadar sakın alışverişinizi sonlandırmayın. Ödeme itirazınızda bu belgeler esas olacaktır.

"Kredi kartınızdan yapmadığınız alışverişe ilişkin 10 lira gibi küçük rakamlar çekilmiş dahi olsa bunu muhakkak banka ile paylaşın. Unutmayın kredi kartları çalındığında hackerlar geçerliliğini küçük bir ödeme ile kontrol etmektedir. Başka bir deyişle küçük rakam büyük bir yetkisiz ödemenin ön habercisi olabilir.

"Banka debit kartlarınızı bu dönemde mümkün mertebe kullanmamaya dikkat edin. Unutmayın debit kartlar direkt hesabınızdan ödemeyi alır ve kötü bir durumda geri dönüşü kolay olmayabilir.

"Özellikle mobil bankacılık uygulamalarında sıklıkla gördüğümüz kredi kartı işlem uyarılarını aktifleştirin. Böylelikle olmadık bir işlem gerçekleştiğinde anında haberiniz olacaktır.

"Kim sorarsa sorsun, kim isterse istesin kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

"İnternet sitelerinin güvenilir ve bilgi güvenliği itibarının iyi olduğundan emin olun.

"Mağazalardan fiziksel olarak kart alışverişi yapıyorsanız kredi kartı kopyalama yapmadığından ve kartınızın her daim hangi POS'a takıldığını, görmediğiniz bir konumda tutulmadığından emin olun."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güne ortası döviz fiyatları
12 Kasım 2019 12:07		 Ara tatilde yola çıkacaklara 'lastik bakımı' uyarısı
12 Kasım 2019 11:47
Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti
12 Kasım 2019 10:49		 Borsa güne yükselişle başladı
12 Kasım 2019 10:20
Vergi Konseyinin üye yapısı değişiyor
12 Kasım 2019 10:19		 Eylül'de cari fazla 2.48 milyar dolar oldu
12 Kasım 2019 10:04
Karayollarında durum
12 Kasım 2019 09:23		 Dünyada çifte indirim Türkiye'de kandırmaca
12 Kasım 2019 09:17
OYAK, British Steel'i almaktan vazgeçti
11 Kasım 2019 23:38		 Sahte bal, arıcıların emeğini çalıyor
11 Kasım 2019 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:39 - PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler19:35 - Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı19:31 - Tarlasını sürerken, bin yıllık pitos buldu19:27 - Alışverişte kredi kartını korumanın püf noktaları19:23 - Adnan Oktar suç örgütü davasına devam edildi19:19 - Ceza yazılan ehliyetsiz sürücü motosikleti yaktı19:15 - 6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti19:11 - Otomobilini elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti19:07 - AK Parti Kütahya İl Başkanı istifa etti19:03 - Ali Yalçın: Memurların memnun edilmesini bekliyoruz
18:56 - Türkiye'de ilk kez bir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verildi18:45 - Türk-İş'ten Naci Bostancı'ya 'yeni vergi düzenlemesi' ziyareti18:42 - Sonbaharda dikilen fidanlar tutar mı? Orman Mühendislerinden açıklama18:38 - Rabia Naz'ın babası, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu18:34 - 'Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi raporu hazırlayanların kişisel görüşü'18:28 - Dövizde gün sonu fiyatları18:25 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:14 - Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu
İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
TBMM'de, Bakana alkış krizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son buluşmada bakılan noktalar 1
idal'e notlar 1
gelecegenefes.com 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
ahmet hakan 3
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 5
damadı paketle koy kapının önüne 3
meral akşener 2
11 kasım milli ağaçlandırma günü 5
SON İLANLAR
Tarım Kredi Trabzon Bölge Birliği 15 Personel Alacak
Tarım Kredi Samsun Bölge Birliği 28 Personel Alacak
Stajyer öğrenci alım duyurusu
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam