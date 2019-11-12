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Tarlasını sürerken, bin yıllık pitos buldu

Kırklareli'nin Balışehy ilçesinde çiftçilik yapan Haydar Demirci, tarlasını sürerken bin yıllık olduğu değerlendirilen Roma döneminden kalma pitos buldu. Tarihi pitos, İl Kültür Turizm Müdürlüğü envanterine kaydedildi.
 12 Kasım 2019 19:31
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Tarlasını sürerken, bin yıllık pitos buldu

İlçeye bağlı Koçubaba köyünde oturan Haydar Demirci, tarlasını sürerken traktörün pulluğuna takılan küpü fark edince jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de tarihi eser olabileceği düşüncesiyle durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları ilk inceleme sonrası, Ankara'daki arkeoloji müzesindeki görevlilerden destek istedi.

Arkeologlar tarafından çıkarılan küp, kamyonla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne götürüldü. Roma dönemine ait olduğu belirlenen pitos, İl Kültür Turizm Müdürlüğü envanterine kaydedildi. Tarihi pitosun, restore edilerek önümüzdeki günlerde burada sergileneceği belirtildi.

'SAKLAMA KABI OLARAK KULLANILMIŞ'

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, Roma dönemine ait küpün muhafaza edileceğini belirterek, "Koçubaba köyünde, çiftçimiz tarlayı sürerken buluyor. Daha sonra biz Ankara'daki arkeoloji müzesindeki arkadaşlardan yardım istedik. Görevlendirilen arkadaşlar gelip, kurtarma kazısı yaptılar. Bu küpe 'pitos' diyoruz. Roma dönemine ait küpün, yaklaşık olarak bin yıllık olduğunu düşünüyoruz. Bu küpü, burada muhafaza etmeyi düşünüyoruz. Küp, bulunduğu yerden çıkarılırken parçalandığı görülmüş. İlerleyen günlerde restorasyonu yapılacak. Küp bir bütün halinde olacak" dedi.

DHA
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