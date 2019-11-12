PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
|12 Kasım 2019 19:39
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
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